USA: V súvislosti s útokom na Kapitol zatkli vodcu Proud Boys

Washington 8. marca (TASR) - Henry "Enrique" Tarrio, vodca americkej krajne pravicovej a neofašistickej organizácie Proud Boys, bol v utorok zatknutý na Floride a obvinený za vlaňajší útok prívržencov exprezidenta Donalda Trumpa na Kapitol. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na americké ministerstvo spravodlivosti.



Spolu s piatimi ďalšími členmi organizácie bol Tarrio obvinený zo sprisahania, ktoré malo zabrániť potvrdeniu výsledkov novembrových prezidentských volieb Kongresom, ako aj z narušenia úradnej procedúry, poškodzovania majetku vlády a bránenia bezpečnostným silám vo výkone činnosti.



Pätica obvinených bola členmi "ministerstva sebaobrany", suborganizácie Proud Boys, ktorú Tarrio založil v decembri 2020. Podľa ministerstva spravodlivosti 6. januára 2021 obvinení zmobilizovali a viedli dav ľudí s cieľom dostať sa do areálu Kapitolu a do jeho interiéru, čo malo za následok prerazenie kovových bariér, poškodenie majetku a útoky na bezpečnostné zložky.



Samotný Tarrio nie je obvinený z osobnej účasti na týchto udalostiach. Predtým sa však mal podieľať na ich plánovaní a počas útoku bol v kontakte s členmi Proud Boys.



Tarrio bol dočasne zatknutý dva dni pred útokom v inej veci. Vyšetrujúci sudca mu vtedy nariadil, aby opustil hlavné mesto Washington. Minulý rok bol odsúdený na približne päť mesiacov väzenia za poškodzovanie majetku a prechovávanie zbraňového príslušenstva.



Prívrženci porazeného republikánskeho prezidentského kandidáta Trumpa vtrhli do sídla Kongresu vo Washingtone po jeho prejave, v ktorom opakovane spochybnil volebné víťazstvo demokrata Joea Bidena. Pri nepokojoch prišlo o život päť ľudí a desiatky utrpeli zranenia.



Tarrio je druhým krajne pravicovým lídrom zatknutým v súvislosti s nepokojmi v Kapitole. Už 13. januára bol zadržaný zakladateľ a vodca organizácie Oath Keepers (Strážcovia prísahy) Stewart Rhodes a desať jej členov, ktorých obvinili zo sprisahania.



Doteraz bolo v súvislosti s udalosťami zo 6. januára 2021 zatknutých viac ako 775 ľudí, uviedla agentúra AFP.