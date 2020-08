V tandeme s Bidenom bude kandidovať senátorka Kamala Harrisová

Washington 11. augusta (TASR) - V tandeme s demokratickým kandidátom Joeom Bidenom bude v novembrových prezidentských voľbách v USA kandidovať afroamerická senátorka Kamala Harrisová. V prípade Bidenovho volebného víťazstva by sa Harrisová stala americkou viceprezidentkou.



Podľa agentúry AP ide o prvú černošskú političku na prezidentskej kandidátke niektorej z hlavných amerických politických strán. Výber viceprezidentskej kandidátky podľa AP zdôrazňuje význam afroamerických voličov pre prípadné volebné víťazstvo demokratov.



"Je mi veľkou cťou oznámiť, že som si vybral za spolukandidátku Kamalu Harrisovú, nebojácnu bojovníčku za obyčajných ľudí a jednu z najlepších osobností zastávajúcich verejný úrad v USA," napísal Biden na Twitteri.



Obaja kandidáti by mali spoločne vystúpiť v stredu v meste Wilmington v štáte Delaware, píše agentúra AFP.



Joe Biden (77) by sa mal v novembrových voľbách postaviť súčasnému republikánskemu prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Prezidentskú nomináciu Demokratickej strany by mal oficiálne prijať na nominačnom zjazde, ktorý sa uskutoční 17.-20. augusta v Milwaukee v štáte Wisconsin.



Právnička Kamala Harrisová bola jednou z Bidenových súperiek v demokratických primárkach. Má 55 rokov a od roku 2017 je členkou amerického Senátu za štát Kalifornia. Predtým zastávala post kalifornskej generálnej prokurátorky. Jej matka sa narodila v Indii.



V prípade Bidenovho volebného víťazstva by sa stala prvou ženou vo funkcií viceprezidenta USA. V tejto funkcií by bola zároveň prvým politikom s afroamerickými a (juho-)ázijskými koreňmi.



Trump kritizoval Bidenov výber kandidátky na viceprezidentku

Volebný štáb republikánskeho prezidenta USA Donalda Trumpa v utorok ostro kritizoval demokratického kandidáta Joea Bidena za výber viceprezidentskej kandidátky, ktorou sa stala kalifornská senátorka Kamala Harrisová.



Bidenovo rozhodnutie naopak ocenili americký exprezident Barack Obama či bývalý viceprezident Al Gore, obaja demokrati, informovala agentúra AP.



Výber Harrisovej je "dôkazom toho, že Joe Biden je len prázdnou škrupinou, ktorú napĺňajú extrémnou agendou ľavicoví radikáli," uviedla vo vyhlásení Trumpova poradkyňa Katrina Piersonová.



Kamala Harrisová si podľa nej oslovila ľavicové názory, v rámci ktorých podporuje zavedenie nových daní, zoštátnenie zdravotníctva a vychádza v ústrety súčasným protipolicajným náladám v USA. Piersonová zároveň vyjadrila presvedčenie, že Američania v novembrových prezidentských voľbách rozhodne odmietnu duo "mizerných skrachovancov" Biden-Harrisová a vyberú si silnú dvojicu Donalda Trumpa a jeho viceprezidenta Mikea Pencea.



Samotný Donald Trump vo svojej prvej reakcii vyjadril prekvapenie, že si Biden vybral za spolukandidátku práve Harrisovú, ktorá voči nemu počas demokratických primárok tvrdo vystupovala a ktorá v nich sama bola veľmi neúspešná. Kamalu Harrisovú pritom označil za "najnepríjemnejšiu, najhoršiu a najneúctivejšiu" členku Senátu amerického Kongresu.



Úplne iného názoru je Trumpov predchodca v Bielom dome Barack Obama, ktorému Biden asistoval ako viceprezident. "Výberom senátorky Kamaly Harrisovej (Biden) potvrdil svoj dobrý úsudok a charakter," uviedol Obama.



Bývalý demokratický viceprezident a klimatický aktivista Al Gore označil výber Harrisovej za víťazstvo pre všetkých, ktorým leží na srdci boj proti globálnemu otepľovaniu a ochrana životného prostredia. Zdôraznil, že táto kalifornská senátorka považuje environmentálne otázky za jednu zo svojich hlavných priorít.



Samotná Harrisová vo svojom vyhlásení, vydanom krátko po zverejnení Bidenovho rozhodnutia, označila šancu kandidovať v tandeme s týmto rešpektovaným demokratickým politikom za veľkú poctu.



Joe Biden podľa nej "dokáže zjednotiť Američanov", za ktorých celý život bojoval" pri budovaní krajiny, ktorá zostáva verná svojim demokratickým ideálom.