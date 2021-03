V troch amerických mestách otvoria hromadné vakcinačné centrá

Washington 26. marca (TASR) - Biely dom v piatok oznámil, že federálna vláda otvorí hromadné očkovacie centrá v troch amerických mestách - Bostone, Norfolku a Newarku -, kde každý deň podajú okolo 15.000 dávok vakcín proti koronavírusu. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na koordinátora pre boj s koronavírusom Jeffa Zientsa.



Masové očkovanie v Bostone v štáte Massachusetts, Norfolku vo Virgínii a Newarku ležiacom v štáte New Jersey bude súčasťou rozsiahlej vakcinačnej kampane, ktorej nový cieľ stanovil na štvrtkovej tlačovej konferencii americký prezident Joe Biden.



Jeho zámerom je, aby bolo počas prvých 100 dní jeho vlády, čiže do konca apríla, zaočkovaných 200 miliónov Američanov. Pôvodným plánom bolo podať za prvých 100 dní 100 miliónov dávok - tento cieľ sa ale podarilo dosiahnuť už za 58 dní.



Aktuálne podajú v Spojených štátoch v priemere 2,5 milióna dávok vakcín denne. Takýmto tempom sa podľa Zientsa podarí naplniť Bidenov nový cieľ. Ako dodal, federálna vláda pracuje na zvýšení počtu vakcinačných stredísk i personálu.



Spoločnosť Johnson & Johnson sa podľa koordinátora Bieleho domu blíži k splneniu cieľa, ktorým je dodať 20 miliónov dávok svojej jednodávkovej očkovacej látky do konca marca. Už na budúci týždeň sa očakáva dodávka najmenej 11 miliónov dávok.



V Spojených štátoch odhalili testy už viac ako 30 miliónov nakazených koronavírusom. Komplikáciám spojeným s ochorením COVID-19 podľahlo vyše 546.000 ľudí, vyplýva z údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa.