V zóne na ochranu veľrýb v USA 80 percent lodí prekračuje rýchlosť

Washington 19. októbra (TASR) - Vyše 80 percent lodí prekračuje povolenú rýchlosť v zóne pomalšej plavby na ochranu ohrozených veľrýb biskajských pozdĺž amerického východného pobrežia. Vyplýva to zo správy environmentálnej skupiny Oceana zverejnenej vo štvrtok, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Veľryby biskajské sú na pokraji vyhynutia. V moriach žije len asi 340 jedincov tohto druhu, pričom jednou z hlavných príčin ich úmrtí sú strety s loďami.



Skupina Oceana sledovala rýchlosť lodí od novembra 2020 do júla 2022 v zóne "spomaľ" stanovenej americkým Národným úradom pre oceány a atmosféru (NOAA) pri východnom pobreží USA. Podľa jej zistení 84 percent lodí prekračuje maximálnu povolenú rýchlosť v časti zóny, v ktorej je spomalenie povinné, a 82 percent lodí sa plaví príliš rýchlo aj v časti zóny, kde sa spomalenie odporúča.



"Lode idú prirýchlo a veľryby umierajú - je to tak jednoduché," uviedol kampaňový riaditeľ skupiny Oceana Gib Brogan. Zároveň vyzval regulačné úrady, aby viac dohliadali na dodržiavanie obmedzení rýchlosti.



NOAA stanovila zónu pomalšej plavby v roku 2008, pričom lode nad 20 metrov by nemali prekračovať rýchlosť desať uzlov.



Rýchlosť v zóne dodržiava len asi 80 percent plavidiel, uviedol na základe vlastných údajov NOAA v e-maili pre agentúru Reuters. Zdôraznil, že na meranie používa odlišnú metodológiu ako Oceana a poukázal na to, že mnohé lode vstúpia do zóny s rýchlosťou vyššou ako desať uzlov a až potom spomalia.



Oceana uviedla, že pri svojej analýze používala údaje medzinárodnej neziskovej organizácie Global Fishing Watch, ktorá pri sledovaní rýchlostí lodí spolupracuje s poskytovateľmi satelitných snímok ako SkyTruth a Google.