USA: Vagnerovci by mohli zbrojne podporovať Hizballáh alebo Irán

Washington 21. novembra (TASR) - Ruská súkromná žoldnierska skupina v zahraničí známa pod názvom Wagner group by mohla poskytnúť prostriedky protivzdušnej obrany libanonskému hnutiu Hizballáh alebo Iránu. Uviedol to v utorok Biely dom. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AFP a DPA.



"Naše informácie naznačujú, že vagnerovci - na pokyn ruskej vlády - sa pripravujú na poskytnutie spôsobilostí v oblasti protivzdušnej obrany Hizballáhu alebo Iránu," povedal pre médiá hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby.



USA budú podľa jeho slov pozorne sledovať, či vagnerovci túto výzbroj dodajú a sú pripravené rozšíriť sankcie prijaté voči Rusku.



Rusko a Irán, voči ktorým Washington zaviedol sankcie, posilňujú svoju spoluprácu v oblasti hospodárstva a armády. Americká vláda sa obáva, že Irán by v budúcnosti mohol Moskve poskytnúť balistické rakety pre vojnu na Ukrajine. Kirby dodal, že Rusko ako protislužbu ponúklo Iránu bezpríkladnú spoluprácu v oblasti obrany.



Libanonské militantné hnutie Hizballáh má väzby s hnutím Hamas, ktoré vládne v Pásme Gazy. Takisto je považované za dôležitého spojenca Iránu.



Konflikt medzi Izraelom a hnutím Hamas vypukol 7. októbra po útokoch militantov Hamasu na izraelskom území. Na hraniciach medzi Izraelom a Libanonom došlo odvtedy k opakovaným zrážkam medzi izraelskou armádou a Hizballáhom.