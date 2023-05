USA: Vagnerovci sa snažia prepraviť kúpené vojenské vybavenie cez Mali

Washington 23. mája (TASR) - Ruská žoldnierska Vagnerova skupina sa snaží zakryť svoje snahy o získanie vojenského vybavenia určeného pre použitie na Ukrajine. Oznámilo to v pondelok americké ministerstvo zahraničných vecí s tým, že vagnerovci sa získané vojenské vybavenie snažia prepraviť cez africké Mali. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Existujú náznaky, že Vagnerova skupina sa snaží kúpiť vojenské systémy od zahraničných dodávateľov a smerovať tieto zbrane ako tretia strana cez Mali," uviedol hovorca amerického rezortu diplomacie Matthew Miller.



Dodal, že vagnerovci sú ochotní pri týchto transakciách použiť aj falošné dokumenty. "Zatiaľ sme však nezaznamenali nijaké náznaky, že by sa takúto kúpu podarilo dotiahnuť do konca alebo uskutočniť. Situáciu však pozorne monitorujeme," dodal Miller.



Žoldnieri z Vagnerovej skupiny bojujú na Ukrajine po boku ruských vojakov aj v tých najintenzívnejších bojoch, akým je napríklad prebiehajúci boj o východoukrajinské mesto Bachmut.



Západné krajiny sú pritom znepokojené aktivitami vagnerovcov v Mali od konca roka 2021. Mali, kde sa tamojší lídri chopili moci po prevrate v roku 2021, i Rusko predtým tvrdili, že Rusi nachádzajúci sa v tejto africkej krajine nie sú žoldnieri ale že pomáhajú malijským vojakom s výcvikom na používanie vybavenie kúpeného v Rusku.