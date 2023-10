USA varovali hnutie Hizballáh pred otvorením frontu voči Izraelu

Washington 9. októbra (TASR) - Spojené štáty vystríhajú militantné šiitské hnutie Hizballáh pred zasahovaním do ozbrojeného konfliktu, ktorý sa od uplynulého víkendu odohráva medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas.



V pondelok o tom informovala agentúra AFP, ktorá sa odvolala na vyjadrenie nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa ministerstva obrany USA.



Libanonské hnutie Hizballáh by podľa zdroja z USA nemalo urobiť "nesprávne rozhodnutie" a otvoriť druhý front proti Izraelu, ktorý na svojom území odvracia útoky Hamasu.



AFP uviedla, že citovaný zdroj z USA narážal na incident z pondelka popoludnia, keď izraelská armáda informovala, že sever Izraela bol pod mínometnou paľbou a že došlo k pokusu skupiny ozbrojencov o infiltráciu z Libanonu na územie Izraela.



Izraelská armáda uviedla, že pri odvete zlikvidovala piatich príslušníkov "teroristickej skupiny".



Izraelská armáda do svojej operácie v južnom Libanone nasadila bojové vrtuľníky a bezpilotné lietadlá, ktorými podnikla útoky na tri stanovištia Hizballáhu. Súčasťou operácie bola aj delostrelecká paľba.



K zodpovednosti za ozbrojenú infiltráciu na územie Izraela sa prihlásila palestínska skupina Islamský džihád so sídlom v pásme Gazy, ktorá na svojom kanáli na sieti Telegram uviedla, že ide o súčasť prebiehajúcej vojny medzi Izraelom a ozbrojenými formáciami v Gaze.



V reakcii na vývoj na severe Izraela velenie izraelskej armády pre tento sektor nariadilo obyvateľom 28 lokalít v blízkosti libanonskej hranice, aby až do odvolania zostali v protileteckých krytoch, dodal vo svojom spravodajstve denník The Times of Israel (TOI).



Izraelská armáda súčasne ubezpečila, že incident spojený s cezhraničnou infiltráciou bol vyriešený. Deklarovala súčasne, že je "pripravená na všetky scenáre a bude pokračovať v ochrane obyvateľov štátu Izrael".