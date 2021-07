USA varovali Kubu pred represiou voči protestujúcim

Washington/Havana 12. júla (TASR) – Poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan varoval v nedeľu Kubu pred prenasledovaním ľudí, ktorí sa pridali k protestom voči komunistickej vláde. Informovala o tom agentúra AFP.



„Spojené štáty podporujú slobodu prejavu a zhromažďovania po celej Kube a dôrazne by odsúdili každé násilie alebo represiu pokojných protestujúcich, ktorí uplatňujú svoje univerzálne práva," uviedol Sullivan.



Tisíce Kubáncov vyšli v nedeľu do ulíc miest od Havany na západe po Santiago de Cuba na východe krajiny počas zriedkavých protestov, ktoré patrili k najväčším na ostrove za posledné desaťročia. Účastníci vyjadrovali nespokojnosť s nedostatkom potravín a ďalších základných potrieb počas zhoršujúcej sa ekonomickej krízy, výpadkom prúdu i podľa ich slov nedbanlivosti vlády pri boji proti nárastu prípadov COVID-19.



V metropole Havana sa konali aj protidemonštrácie stúpencov vlády, ktorých prezident Miguel Díaz-Canel vyzval, aby sa postavili voči protestujúcim, ktorí kričali heslá proti diktatúre a za slobodu. Polícia na rozohnanie protestov použila aj slzotvorný plyn, pričom novinári agentúry AP uviedli, že jej príslušníci odviedli najmenej 20 účastníkov.



Demonštrantov podporila aj ďalšia predstaviteľka Spojených štátov. „Pokojné protesty na Kube rastú, keď Kubánci uplatňujú svoje právo na pokojné zhromažďovanie, aby vyjadrili obavy z nárastu prípadov covidu a úmrtí a nedostatku liekov. Oceňujeme početné snahy Kubáncov o mobilizáciu darov na pomoc susedom, ktorí ju potrebujú," napísala v tvíte predstaviteľka ministerstva zahraničných vecí USA pre záležitosti západnej hemisféry Julie Chungová.



Generálny riaditeľ kubánskeho ministerstva zahraničných vecí pre otázky USA Carlos F. de Cossio jej slová vo vlastnom tvíte odmietol.



„Štátny department USA a jeho predstavitelia, zapletení až po uši do podpory spoločenskej a politickej nestability na Kube, by sa mali vyhýbať vyjadrovaniu pokryteckých obáv zo situácie, na ktorú sa spoliehajú. Kuba je a zostane pokojnou krajinou, na rozdiel od USA."