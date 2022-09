USA varovali Rusko pred dôsledkami použitia jadrových zbraní

Washington 24. septembra (TASR) - Spojené štáty už niekoľko mesiacov komunikujú s Moskvou prostredníctvom neverejných kanálov a varujú ju pred závažnými dôsledkami použitia jadrových zbraní. V piatok to uviedli nemenovaní americkí predstavitelia. TASR správu prevzala z denníka The Washington Post.



Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena sa rozhodla, že varovania o následkoch prípadného jadrového útoku ponechá zámerne neurčité. Urobila tak preto, aby sa Kremeľ obával potenciálnej reakcie Bieleho domu, uviedli nemenovaní predstavitelia.



Pokus Washingtonu o kroky, ktoré sú v oblasti jadrového zastrašovania známe ako "strategická nejednoznačnosť", prichádza v čase, keď Ruská federácia naďalej zintenzívňuje hrozby možného použitia jadrových zbraní.



Podľa The Washington Post nie je známe, či Spojené štáty komunikovali s Kremľom odvtedy, čo ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyhlásil čiastočnú mobilizáciu obyvateľstva.



Biden v stredu v reakcii na kroky Kremľa na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN uviedol, že "jadrovú vojnu nemožno vyhrať". Zároveň kritizoval Putina za "nezodpovedné hrozby" jadrovými zbraňami.