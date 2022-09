USA: Ak Rusko prekročí medze, Spojené štáty odpovedia rázne

Washington 25. septembra (TASR) - Spojené štáty budú reagovať "rázne" na akékoľvek použitie jadrových zbraní na Ukrajine zo strany Ruska. Vyhlásil to v nedeľu poradca amerického prezidenta Joea Bidena pre otázky národnej bezpečnosti Jake Sullivan, ktorý varoval Moskvu pred "katastrofálnymi následkami" v prípade takéhoto konania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Ak Rusko prekročí medze, bude to pre neho mať katastrofálne následky. Spojené štáty odpovedia rázne," uviedol Sullivan pre televíziu NBC.



Sullivan pre NBC presne nešpecifikoval, ako plánujú Spojené štáty reagovať, no uviedol, že Washington Moskve súkromne "ozrejmil", čo by takáto reakcia znamenala. Podľa poradcu amerického prezidenta sú totiž Spojené štáty často v priamom kontakte s Ruskom a v posledných dňoch s ním hovorili aj o situácii na Ukrajine a krokoch a vyhrážkach ruského prezidenta Vladimira Putina.



Toto Sullivanove vyhlásenie je najnovšou reakciou USA na Putinov stredajší prejav, v ktorom vyhlásil čiastočnú mobilizáciu pred uskutočnením referend v Moskvou ovládaných oblastiach na východe a juhu Ukrajiny o pripojení k Rusku. Šéf Kremľa tiež avizoval, že Rusko — ktoré je jadrovou veľmocou — je na ochranu svojho územia odhodlané použiť "všetky dostupné prostriedky".



"Putin je stále odhodlaný... vyhladiť ukrajinský národ, o ktorom si myslí, že nemá právo na existenciu... musíme preto aj naďalej poskytovať (Ukrajine) zbrane, muníciu, spravodajské informácie a všetku pomoc, ktorú môžeme," dodal Sullivan.



Americký prezident Joe Biden tento týždeň v príhovore na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN obvinil Putina z "otvoreného jadrového vyhrážania" miereného proti Európe, pričom šéfa Kremľa kritizoval za to, že ignoruje svoje povinnosti týkajúce sa nešírenia jadrových zbraní.