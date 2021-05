USA varovali svojich občanov pred cestou do Japonska pre riziko nákazy

Zamestananci merajú telesnú teplotu miestnym obyvateľom pred podaním prvej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Pfizer/BioNTech počas očkovania v hromadnom očkovacom centre v priestoroch športovej arény Ryogoku Kokugikan v Tokiu 24. mája 2021. Foto: TASR/AP

Washington 24. mája (TASR) - Spojené štáty upozornili v pondelok svojich občanov, aby necestovali do Japonska z dôvodu narastajúceho rizika pandémie ochorenia COVID-19 v tejto krajine, kde sa o dva mesiace začnú olympijské hry. Informovala o tom agentúra AFP.Americké ministerstvo zahraničných vecí varovanie vydalo po tom, ako Japonsko v pondelok otvorilo v hlavnom meste Tokio i v Osake prvé dve hromadné vakcinačné centrá s cieľom zvýšiť tempo očkovacej kampane pred začiatkom letných olympijských hier.Zatiaľ boli plne zaočkované len dve percentá z celkového počtu 125 miliónov obyvateľov Japonska, píše AFP.Japonsko začalo očkovať vo februári tohto roka vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech. Tú ako prvým začali podávať zdravotníckym pracovníkom a potom ľuďom vo veku nad 65 rokov. Vláda má za cieľ dokončiť očkovanie tejto vekovej kategórie do konca júla.Letné olympijské hry v Tokiu sa začínajú 23. júla. Pôvodne sa mali konať minulý rok, boli však posunuté z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.Japonsko od začiatku pandémie zaznamenalo približne 12.000 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19. Nedávny nárast v počte prípadov však vytvoril tlak na nemocnice, píše AFP.V Tokiu, Osake a v ďalších ôsmich regiónoch platí do konca mája núdzový stav.