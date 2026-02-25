< sekcia Zahraničie
USA varovali Ukrajinu, aby pri útokoch nepoškodzovala americké záujmy
Cez Novorossijsk sa vyváža väčšina ropy vyťaženej v Kazachstane.
Autor TASR
Washington 25. februára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí USA vyzvalo ukrajinské vedenie, aby armáda pri útokoch v Rusku nezasahovala objekty spojené s americkými záujmami. Výzva prišla po údere na čiernomorský prístav Novorossijsk na juhu Ruska, ku ktorému došlo v novembri 2025. V utorok o tom informovala ukrajinská veľvyslankyňa v USA Olha Stefanišynová, uviedol denník Le Monde na svojom webe v stredu, píše TASR.
Cez Novorossijsk sa vyváža väčšina ropy vyťaženej v Kazachstane. Ukrajinské námorné drony v tomto prístave pri útoku v novembri 2025 poškodili nakladaciu plošinu Kaspického ropovodného konzorcia (CPC), čím pozastavili jeho prevádzku. Hlavným akcionárom CPC je americká spoločnosť Chevron.
Počas diskusie venovanej štvrtému výročiu začiatku ruskej invázie na Ukrajine Stefanišynová uviedla, že po útoku na prístav Novorossijsk rezort americkej diplomacie formou demaršu Ukrajinu upozornil, „že sa dotkol ekonomických záujmov USA a Kazachstanu“.
Stefanišynová nechcela špecifikovať, ako ukrajinská strana demarš prijala alebo či bola predvolaná na ministerstvo zahraničných vecí, dodala agentúra Reuters. Veľvyslankyňa len objasnila, že nešlo o výzvu Ukrajine, aby sa zdržala útokov na ruskú vojenskú a energetickú infraštruktúru, ale o upozornenie, že v tomto prípade boli poškodené americké ekonomické záujmy v tejto oblasti.
V súvislosti so spomínaným incidentom aj kazašské ministerstvo zahraničných vecí vlani v novembri upozornilo na to, že to bol už „tretí akt agresie proti čisto civilnému objektu, ktorého prevádzka je garantovaná medzinárodným právom“.
Denník Le Monde pripomenul, že 21. februára Rusko vypálilo raketu na továreň spoločnosti Mondelez International v meste Trosťanec v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v príspevku na sieti X napísal, že Rusko ohrozuje americké obchodné záujmy na európskom kontinente. Spojené štáty sa k tomuto útoku nevyjadrili.
Stefanišynová bola v utorok v americkom Kongrese, aby si vypočula prejav prezidenta USA Donalda Trumpa o stave Únie. Pri tejto príležitosti veľvyslankyňa zopakovala, že Ukrajina je vďačná za osobný záväzok amerického prezidenta ukončiť vojnu rozpútanú Ruskom a necíti sa byť Washingtonom „opustená“, a to aj napriek absencii prímeria a rozhodnutiu Washingtonu znížiť vojenskú podporu.
