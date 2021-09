USA varovali vodcu bosnianskych Srbov v súvislosti s jeho vyhrážkami

Sarajevo 30. septembra (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok varovali, že vyhrážky bosnianskych Srbov o odtrhnutí sa od Bosny porušujú mierovú dohodu z 90. rokov a povedú len k "izolácii a ekonomickému rozvratu".



Varovanie prichádza niekoľko dní po tom, ako srbský člen bosnianskej prezidentskej tripartity Milorad Dodik vyhlásil, že bosnianski Srbi chcú do niekoľkých mesiacov vytvoriť vlastnú armádu, píše tlačová agentúra AFP.



Americký diplomat Gabriel Escobar však Dodikovi odkázal, že tieto vyhrážky porušujú Washingtonom sprostredkovanú dohodu, ktorá ukončila občiansku vojnu v Bosne (1992 – 1995), uviedlo na Twitteri veľvyslanectvo USA v Sarajeve.



Takéto vyhrážky neponúkajú "obyvateľom Republiky srbskej nič iné než izoláciu a ekonomický rozvrat", vyhlásil Escobar, zástupca námestníka amerického ministra zahraničných vecí pre západný Balkán.



Od ukončenia zmieneného konfliktu Bosna pozostáva z dvoch polonezávislých entít – Republiky srbskej a moslimsko-chorvátskej Federácie Bosny a Hercegoviny. Spájajú ich slabé ústredné inštitúcie vrátane prezidentského úradu a spoločnej armády.



Dodik často vyzýva na odtrhnutie Republiky srbskej, tvrdiac, že Bosna je "experimentom medzinárodného spoločenstva" a "nemožnou, vnucovanou krajinou", píše AFP.



Dodikove vyhlásenia by mohli prehĺbiť politickú krízu, ktorá vypukla v júli bojkotom hlavných politických inštitúcií krajiny zo strany bosnianskych Srbov.



Dodik tvrdí, že Republika srbská by mohla vyhlásiť nezávislosť v priebehu šiestich mesiacov, ak Bosna nezruší inštitúcie vytvorené po podpísaní Daytonskej mierovej zmluvy z roku 1995 – napríklad spoločnú armádu alebo justičný systém.



Bosnianska armáda vznikla v roku 2006 pod nátlakom medzinárodného spoločenstva a v súčasnosti má približne 10.000 vojakov a civilných zamestnancov. Jej vznik bol všeobecne vnímaný ako kľúčový krok smerom k územnej integrite Bosny.



Escobar vo štvrtok tiež "zopakoval pevný záväzok Spojených štátov voči zachovaniu suverenity a územnej celistvosti Bosny a Hercegoviny ako jednej krajiny".



Občianska vojna v Bosne medzi tamojšími etnickými Chorvátmi, Moslimami a Srbmi si vyžiadala zhruba 100.000 mŕtvych.