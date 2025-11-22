< sekcia Zahraničie
USA varujú lietadlá pred vojenskou aktivitou v priestore Venezuely
Washington vyslal do regiónu údernú skupinu lietadlových lodí.
Autor TASR
Washington 22. novembra (TASR) - Americký Federálny úrad pre letectvo vydal v piatok varovanie pre civilné lietadlá vo venezuelskom vzdušnom priestore pre nebezpečenstvo „zvýšenej vojenskej aktivity“ v rámci posilnenia prítomnosti amerických síl v regióne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Úrad vyzval lietadlá v tejto oblasti k zvýšenej opatrnosti vzhľadom na „zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu a zvýšenú vojenskú aktivitu vo Venezuele a jej okolí“. Washington vyslal do regiónu údernú skupinu lietadlových lodí. Podľa tvrdení USA je cieľom týchto operácií potlačenie obchodovania s drogami. Lietadlá však v Caracase vyvolali obavy, že ich skutočnou úlohou je zmena režimu v krajine, píše AFP.
Napätie medzi Washingtonom a Caracasom súvisí aj s vojenskou prítomnosťou USA pri pobreží Latinskej Ameriky a s útokmi na plavidlá, ktoré údajne pašujú drogy. Údery si doteraz vyžiadali desiatky obetí, ale Washington nezverejnil dôkazy o tom, že tieto plavidlá boli skutočne použité na pašovanie.
Trumpova vláda viní venezuelského prezidenta Nicolása Madura z podpory medzinárodnej drogovej trestnej činnosti a za informácie vedúce k jeho zadržaniu vypísala odmenu 50 miliónov dolárov. Venezuelský prezident naopak tvrdí, že USA využívajú boj proti drogám ako zámienku na nútenú zmenu režimu v krajine s cieľom získať prístup k jej rope.
