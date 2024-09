USA varujú pred eskaláciou na Blízkom východe po výbuchoch v Libanone

Washington 19. septembra (TASR) - Biely dom v stredu varoval pred eskaláciou konfliktu na Blízkom východe po sérii výbuchov komunikačných zariadení v Libanone, ku ktorým došlo v utorok a v stredu. Pri výbuchoch zahynulo viac ako 30 ľudí. Palestínske militantné hnutie Hamas z výbuchov obviňuje Izrael. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Nechceme vidieť eskaláciu akéhokoľvek druhu. Nemyslíme si, že spôsob, ako vyriešiť krízu, v ktorej sa nachádzame, sú ďalšie vojenské operácie," povedal hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. "Sme naďalej presvedčení, že najlepším spôsobom, ako zabrániť eskalácii a otvoreniu ďalšieho frontu v Libanone, je prostredníctvom diplomacie," dodal.



V utorok na viacerých miestach v Libanone koordinovane vybuchli stovky osobných komunikačných zariadení, tzv. pagerov. Zranenia utrpelo približne 2800 ľudí a najmenej 12 osôb zraneniam podľahlo. Medzi zranenými boli údajne mnohí príslušníci proiránskeho hnutia Hizballáh, ktorí z Libanonu bojujú proti Izraelu. Existuje preto podozrenie, že za útokmi stojí Izrael.



V stredu došlo k ďalším výbuchom v Libanone vrátane metropoly Bejrút aj iných miest. Libanonské bezpečnostné zdroje potvrdili agentúre DPA, že explodovali vysielačky príslušníkov hnutia Hizballáh. O život prišlo 20 ľudí a vyše 450 utrpelo zranenia.



Palestínske militantné zoskupenie Hamas v stredu obvinilo Izrael z ďalšej vlny výbuchov komunikačných zariadení v Libanone. Útoky, ktoré Izrael nekomentoval, vyvolali opätovné obavy, že konflikt medzi Izraelom a Hizballáhom by mohol vyústiť do vojny.



Od začiatku vojny v Pásme Gazy pred takmer rokom dochádza k častým zrážkam medzi Hizballáhom a izraelskou armádou.



Kirby v stredu na otázku, či Izrael pri výbuchoch pagerov a vysielačiek v Libanone dodržiava medzinárodné humanitárne právo povedal: "Ako hovoríme od samého začiatku, Izrael má právo brániť sa."



"Je pre nás dôležité, ako to urobia a nevyhýbame sa takýmto rozhovorom s Izraelčanmi, ak je to potrebné," uviedol Kirby bez toho, aby potvrdil, či za výbuchmi stojí Izrael, píše AFP.



Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť zároveň poprel účasť USA na útokoch. "Na včerajších ani dnešných incidentoch sme sa nijako nepodieľali," dodal.