USA varujú pred účasťou na konferencii o izraelsko-palestínskej otázke

Washington 12. júna (TASR) — Vláda USA vyzvala vlády na celom svete, aby sa budúci týždeň nezúčastnili na konferencii OSN organizovanej Francúzskom a Saudskou Arábiou o možnom riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu založenom na existencii dvoch samostatných štátov. Uvádza sa to v diplomatickom demarši z utorka, ktorý získala agentúra Reuters.



V dokumente sa uvádza, že krajiny, ktoré po konferencii podniknú „protiizraelské kroky“, budú vnímané ako konajúce v rozpore so záujmami zahraničnej politiky USA a mohli by čeliť diplomatickým krokom zo strany Washingtonu. Konferencia sa uskutoční v dňoch 17. - 20. júna.



„Spojené štáty sú proti akýmkoľvek krokom, ktoré by viedli k jednostrannému uznaniu hypotetického palestínskeho štátu, pretože by to vytvorilo značné právne a politické prekážky pre prípadné vyriešenie konfliktu a v prípade vojny by to mohlo dostať Izrael pod tlak a posilniť jeho nepriateľov,“ píše sa v demarši.



Americká vláda v ňom tiež konštatuje, že konferencia je kontraproduktívna vzhľadom na snahy o ukončenie vojny v Pásme Gazy a oslobodenie izraelských rukojemníkov. „Jednostranné uznanie palestínskeho štátu by v skutočnosti urobilo 7. október dňom nezávislosti Palestíny,“ píše sa v dokumente s odkazom na vpád palestínskych militantov z Hamasu do Izraela v roku 2023, pri ktorom zahynulo vyše 1200 ľudí a zajatých bolo približne 250 rukojemníkov.



Po útoku Hamasu spustil Izrael vzdušnú a pozemnú operáciu v Pásme Gazy, ktorá si vyžiadala životy takmer 55.000 Palestínčanov, väčšina z 2,3 milióna obyvateľov bola vysídlená a enkláva bola z veľkej časti spustošená.