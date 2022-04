USA varujú svojich občanov pred zlou epidemiologickou situáciu v Číne

Washington 9. apríla (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí varovalo v noci na sobotu svojich občanov pred cestami do Číny, čo zdôvodnilo zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou v krajine a kontroverznými opatreniami na potlačenie šírenia koronavírusu. TASR o tom informovala na základe správy DPA.



Rezort diplomacie USA varuje pred cestovaním do Hongkongu, provincie Ťi-lin a mesta Šanghaj, pričom poukázalo na prísne protipandemické reštrikcie vrátane opatrenia, podľa ktorého oddeľujú deti od rodičov. V prípade Hongkongu, osobitnej administratívnej oblasti Číny, tiež ministerstvo varovalo pred svojvoľným presadzovaním miestnych zákonov.



V súvislosti s tým Spojené štáty umožnili odísť všetkým zamestnancov konzulátu USA v Šanghaji, ktorí nie sú nevyhnutní pre chod úradu, a ich rodinám.



Čínskym úradom sa dlhodobo darilo uplatňovať stratégiu nulovej tolerancie ochorenia COVID-19, a to za pomoci lokalizovaných lockdownov, hromadného testovania a obmedzenia cestovania zo zahraničia.



Za posledné týždne však začali v krajine denne pribúdať tisíce nakazených, čo zapríčinilo šírenie vysokoinfekčného variantu omikron. Epicentrom súčasného šírenia vírusu je 25-miliónový Šanghaj, kde už minulý týždeň zaviedli lockdown - najskôr pre východnú a potom pre západnú časť mesta. Tento týždeň lockdown rozšírili na celý Šanghaj.



Podľa platných pravidiel musí byť každá pozitívne testovaná osoba – aj asymptomatická či len s miernymi príznakmi – izolovaná od ostatných. Pobúrenie vyvoláva aj opatrenie, v rámci ktorého oddeľujú novorodencov a malé deti od rodičov, ak mal niekto z rodiny pozitívny výsledok testu na koronavírus.