USA: Ruská invázia môže viesť k vysídleniu piatich miliónov Ukrajincov

New York 23. februára (TASR) - Americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová Greenfieldová na pôde Valného zhromaždenia OSN v New Yorku v stredu uviedla, že v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu by mohlo dôjsť k vysídleniu až piatich miliónov ľudí. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Ak Rusko bude pokračovať v tejto ceste, mohlo by podľa našich odhadov spôsobiť novú utečeneckú krízu, jednu z najhorších, akým svet v súčasnosti čelí," povedala Thomasová Greenfieldová s tým, že domovy by muselo opustiť možno až päť miliónov osôb.



Dodala, že keďže je Ukrajina jedným z najväčších dodávateľov pšenice do rozvojových krajín sveta, ruské vojenské operácie "by mohli spôsobiť prudký nárast cien potravín a viesť k ešte beznádejnejšiemu hladu v oblastiach, akými sú Líbya, Jemen a Libanon". Konflikt podľa jej slov vyvolá nepredstaviteľné utrpenie.



Ukrajina vyzvala v stredu v súvislosti s napätou situáciou približne tri milióny svojich občanov žijúcich v Rusku, aby "okamžite" opustili túto krajinu.



Na stredajšom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN ohľadom "dočasne okupovaných ukrajinských území", ktoré sa v sídle OSN v New Yorku koná každoročne odkedy Rusko v roku 2014 anektovalo Krymský polostrov, sa zúčastnilo všetkých 193 členských krajín. Väčšina z nich zaujala voči Rusku vzhľadom na aktuálne dianie kritický postoj, uvádza AFP.