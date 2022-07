USA varujú, že ústava Tuniska môže viesť k porušovaniu ľudských práv

Washington 27. júla (TASR) - Spojené štáty vyjadrili v utorok znepokojenie, že nová ústava Tuniska by mohla viesť k porušovaniu ľudských práv. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price novinárom povedal, že "široké spektrum tuniskej občianskej spoločnosti, médiá a politické strany vyjadrili hlboké znepokojenie v súvislosti s pondelkovým referendom", a to najmä čo sa týka chýbajúcej inkluzívnosti a transparentnosti.



Washington si podľa slov Pricea všíma tiež skutočnosť, že nová ústava zahŕňa oslabenie mechanizmov kontroly a rovnováhy moci, čo by "mohlo ohroziť ochranu ľudských práv a základných slobôd".



Price tiež poukázal na nízku účasť voličov a obmedzený priestor na verejnú diskusiu počas prípravy návrhu novej ústavy. Podľa tuniskej volebnej komisie ISIE sa na referende zúčastnilo 27,5 percenta z 9,3 milióna oprávnených voličov.



Obyvatelia Tuniska v pondelňajšom referende veľkou väčšinou hlasov schválili zmeny ústavy, ktoré navrhol prezident Kaís Saíd. Nová ústava dáva úradu prezidenta všetky výkonné právomoci, odstraňuje kľúčové kontrolné mechanizmy a výrazne obmedzuje moc tuniského súdnictva a parlamentu.



Kritici varujú, že Saídova politická iniciatíva otvára cestu k novej autokracii v Tunisku, ktoré v roku 2011 povstalo proti vtedajšiemu autokratickému prezidentovi Zínovi Ábidínovi bin Alímu a spustilo prodemokratické hnutie tzv. arabskej jari.



Referendum sa konalo presne rok po tom, ako prezident Saíd pozastavil činnosť tuniského parlamentu a odvolal vládu. Kritici tento jeho krok označili za štátny prevrat, ale občania, ktorí boli nepokojní s vládou politických elít a rokmi ekonomickej stagnácie, tento krok privítali. Odvtedy si Saíd udelil právomoc vládnuť dekrétmi a prepustil desiatky sudcov, čo vyvolalo sériu protestov.