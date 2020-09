Vedci stále skúmajú, či sa koronavírus šíri medzi deťmi ľahko

Washington 22. septembra (TASR) – Šíri sa koronavírus medzi deťmi ľahko? Odpoveď hľadala Americká akadémia pediatrov aj juhokórejskí vedci, informovala v utorok tlačová agentúra AP.



Vyzerá to tak, že koronavírus sa šíri medzi deťmi aj tínedžermi, ale ako ľahko, to závisí od veku. Výskum stále prebieha, ale deti vo veku do desať rokov prenášajú koronavírus na ďalšie deti a dospelých s menšou pravdepodobnosťou než tie staršie.



Ak sa deti koronavírusom nakazia, vo všeobecnosti neochorejú ani nemajú príznaky tak často ako dospelí. Niektoré dôkazy naznačujú, že to platí predovšetkým u mladších detí. To môže vysvetľovať, prečo šíria tento koronavírus s menšou pravdepodobnosťou – menej kašľú a kýchajú.



Časť najnovších dôkazov pochádza z nedávnej správy, v ktorej sa uvádza, že nakazené deti v denných centrách starostlivosti a denných táboroch v americkom štáte Utah skutočne preniesli koronavírus na rodinných príslušníkov vrátane súrodencov. To naznačuje, že malé deti bez príznakov alebo s veľmi miernymi príznakmi môžu infekciu šíriť, lenže miera prenosu je nízka.



Veľká štúdia z Južnej Kórey tiež ukázala, že deti vo veku desať rokov a staršie môžu prenášať koronavírus na rodinných príslušníkov ľahšie než mladšie deti a dokonca ho môžu prenášať tak ľahko ako dospelí.



Je podozrenie, že aj výskyt nákazy tohto vírusu v letnom tábore v americkom štáte Georgia nastal vďaka šíreniu koronavírusu medzi deťmi.



Spolu s inými respiračnými vírusmi „sú malé deti továrňami na vírusy a baktérie. V tomto prípade je to odlišné a my naozaj nevieme, prečo," povedal Dr. Sean O'Leary z akadémie pediatrov.