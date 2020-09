Vedenie polície v Rochesteri odišlo po smri Afroameričana do dôchodku

Rochester 9. septembra (TASR) - Najvyšší predstavitelia polície v meste Rochester v americkom štáte New York v utorok oznámili svoj náhly odchod do dôchodku po tom, ako v meste pokračujú protesty, ktorých účastníci žiadajú vyšetrenie úmrtia psychicky chorého Afroameričana Daniela Pruda. Ten údajne zomrel na následky potýčky so skupinou policajtov ešte v marci tohto roku. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Do dôchodku odišiel šéf polície La'Ron Singletary, zástupca náčelníka Joseph M. Morabito a policajný veliteľ, zatiaľ čo ďalší dvaja predstavitelia sa vzdali svojich pozícií. Singletary obvinil kritikov zo snahy "zničiť jeho charakter a integritu". Podľa starostky Rochesteru Lovely Warrenovej nastali tieto zmeny po "zistení nových informácií, ktoré doteraz neboli známe". Taktiež dodala, že Singletaryho sama o odchod nepožiadala.



Warrenová vo štvrtok pozastavila funkciu všetkým siedmim policajtom, ktorý sa zúčastnili na zatknutí Afroameričana. Štátna prokurátorka Letitia Jamesová v sobotu oznámila, že vo veci Prudovej smrti začne "vyčerpávajúce vyšetrovanie".



Napriek tomu, že 41-ročný Daniel Prude zomrel ešte v marci, správa o jeho smrti po potýčke s policajtmi sa do povedomia širšej verejnosti dostala minulú stredu, keď jeho rodina zverejnila video z policajnej kamery, zachytávajúce tento incident.



Prude zomrel v nemocnici 30. marca, týždeň po tom, ako sa incident odohral. Podľa správy súdneho lekára bolo príčinou smrti zadusenie.



Na policajnom videu je vidieť nahého, spútaného Afroameričana, ako leží na zemi. Neskôr mu policajti nasadili na hlavu špeciálny vak, tzv. spit hood, ktorý mal zabrániť tomu, aby po nich pľuval.



Po zverejnení videa protestujúci demonštrovali proti policajnej brutalite, páchanej najmä na Afroameričanoch, na viacerých miestach v štáte New York.