ŠTÚDIA: Vedľajšie účinky po 3. dávke vakcíny sú podobné ako po druhej

Washington 29. septembra (TASR) - Väčšina vedľajších účinkov po tretej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19 je slabá až mierna a vyskytujú sa približne tak často, ako po druhej dávke. Toto zistenie sa uvádza v americkej štúdii zverejnenej v utorok - bolo očakávané, ale predsa je upokojujúce, píše tlačová agentúra AFP.Správa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) sa zakladá na hláseniach vyše 22.000 ľudí, ktorí sa zaregistrovali v mobilnej aplikácii o bezpečnosti vakcín a dostali podpornú dávku v období od 12. augusta do 19. septembra.Počas tohto obdobia bola tretia dávka povolená pre ľudí, ktorí sú imunokompromitovaní (majú oslabenú alebo poškodenú imunitu), ale nie pre širšie obyvateľstvo.uviedla na tlačovom brífingu riaditeľka CDC Rochelle Walenská.K často uvádzaným vedľajším účinkom patrila napríklad bolesť v mieste vpichu (71 percent skúmaných účastníkov), únava (56 percent) a bolesť hlavy (43 percent).Približne 28 percent ľudí hlásilo, že neboli schopní vykonávať bežné denné činnosti, obvykle na druhý deň po podaní podpornej dávky.Zdravotnú starostlivosť vyhľadali približne dve percentá účastníkov a 0,1 percenta, čo je 13 ľudí, bolo hospitalizovaných.Podskupina takmer 21.700 ľudí, ktorí dostali rovnakú mRNA vakcínu (od spoločností Moderna alebo Pfizer/BioNTech) pri všetkých troch dávkach, bola ešte ďalej analyzovaná.Ľudia, čo dostali Modernu, mali lokalizované reakcie (obmedzené na jedno miesto) - ako napríklad bolesť hornej paže - po tretej dávke o trochu častejšie než po druhej dávke.Systémové reakcie - teda tie, ktoré sa vyskytnú mimo miesta vpichu - boli o trochu menej časté po tretej dávke, než po druhej.Ten istý vzorec sa vyskytol pri vakcíne od Pfizeru. A pri oboch vakcínach platí, že ich prvé dávky spôsobili výrazne menej časté vedľajšie účinky, obzvlášť systémové, než druhé a tretie dávky.Americké zdravotnícke úrady minulý týždeň rozšírili povolenie pre podanie podpornej dávky od firmy Pfizer aj na ľudí vo veku nad 65 rokov, na ľudí od 18 do 64 rokov s inými ochoreniami ako cukrovka či obezita a na tých, ktorí sú obzvlášť vystavení koronavírusu, napríklad v práci alebo v mieste svojho bydliska.CDC upozornilo, že jeho správa má určité obmedzenia. Napríklad také, že do aplikácie s názvom "v-safe" sa hlásili dobrovoľníci a účastníci boli väčšinou belosi v porovnaní s celkovou populáciou.Počas skúmaného obdobia zrejme dostali podpornú dávku aj ľudia, ktorí nie sú imunokompromitovaní, ale obávali sa zoslabnutia svojej imunity. Preto sa zistenia neviažu úplne stopercentne iba na imunokompromitovaných ľudí.