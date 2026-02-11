< sekcia Zahraničie
Veľká porota vo Washingtone odmietla obžalovať demokratov
Americký prezident Donald Trump označil zmienených šiestich demokratov za zradcov a obvinil ich zo snahy podnecovať nepokoje.
Autor TASR
Washington 11. februára (TASR) - Veľká porota vo Washingtone v utorok odmietla obžalovať demokratických zákonodarcov v súvislosti s videom, v ktorom vyzývali príslušníkov armády na odmietnutie „nezákonných rozkazov“. Oznámila to osoba oboznámená s týmto prípadom, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
Americké ministerstvo spravodlivosti vyšetruje video z novembra 2025 demokratických senátorov Marka Kellyho a Elissy Slotkinovej a členov Snemovne reprezentantov USA - Jasona Crowa, Chrissy Houlahanovej, Maggie Goodlanderovej a Chrisa Deluzia. Všetci spomínaní zákonodarcovia v minulosti slúžili v armáde alebo v spravodajských službách.
Veľká porota odmietla vznesenie obvinení schváliť. Bezprostredne nie je jasné, či prokuratúra žiadala o žalobu voči všetkým šiestim demokratom, ani aké obvinenie sa prokuratúra snažila vzniesť.
AP konštatuje, že odmietnutia veľkej poroty sú mimoriadne neobvyklé, no v posledných mesiacoch sa vo Washingtone viackrát opakovali.
Americký prezident Donald Trump označil zmienených šiestich demokratov za zradcov a obvinil ich zo snahy podnecovať nepokoje. Ich „vzbúrenecké správanie“ by podľa neho mohlo byť trestané smrťou.
Slotkinová, bývalá analytička americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) v utorok vyjadrila nádej, že rozhodnutím veľkej poroty sa vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti skončí.
„Dnes večer sme dosiahli víťazstvo pre Ústavu, slobodu prejavu a právny štát,“ uviedla Slotkinová vo svojom vyhlásení. „Ale dnešok nebol len trápnym dňom pre vládu. Bol do ďalší smutný deň pre našu krajinu,“ dodala.
Kelly označil pokus vzniesť obvinenia za „neslýchané zneužitie moci zo strany Donalda Trumpa a jeho posluhovačov“.
„Donald Trump chce, aby bol každý Američan vystrašený prehovoriť proti nemu,“ uviedol v príspevku na sieti X. „Najpatriotickejšou vecou, ktorú môže urobiť každý z nás, je neustupovať,“ dodal.
Pentagón v novembri začal vyšetrovať Kellyho s odvolaním sa na federálny zákon, ktorý umožňuje povolať bývalých príslušníkov ozbrojených síl späť do aktívnej služby na príkaz ministra obrany, aby boli postavení pred vojenský súd alebo čelili inému trestu. Šéf rezortu obrany Pete Hegseth kritizoval demokratického senátora za účasť vo videu a snaží sa Kellyho spätne degradovať z jeho hodnosti kapitána.
Kelly v januári zažaloval Hegsetha za porušenie Ústavy USA. Minister sa ho údajne dopustil tým, že sa snaží senátora potrestať za zmienené video. AP informuje, že na minulotýždňovom pojednávaní mal sudca pochybnosti o kľúčových argumentoch vládneho právnika, ktorými obhajoval Kellyho pokarhanie zo strany ministra obrany.
Americké ministerstvo spravodlivosti vyšetruje video z novembra 2025 demokratických senátorov Marka Kellyho a Elissy Slotkinovej a členov Snemovne reprezentantov USA - Jasona Crowa, Chrissy Houlahanovej, Maggie Goodlanderovej a Chrisa Deluzia. Všetci spomínaní zákonodarcovia v minulosti slúžili v armáde alebo v spravodajských službách.
Veľká porota odmietla vznesenie obvinení schváliť. Bezprostredne nie je jasné, či prokuratúra žiadala o žalobu voči všetkým šiestim demokratom, ani aké obvinenie sa prokuratúra snažila vzniesť.
AP konštatuje, že odmietnutia veľkej poroty sú mimoriadne neobvyklé, no v posledných mesiacoch sa vo Washingtone viackrát opakovali.
Americký prezident Donald Trump označil zmienených šiestich demokratov za zradcov a obvinil ich zo snahy podnecovať nepokoje. Ich „vzbúrenecké správanie“ by podľa neho mohlo byť trestané smrťou.
Slotkinová, bývalá analytička americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) v utorok vyjadrila nádej, že rozhodnutím veľkej poroty sa vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti skončí.
„Dnes večer sme dosiahli víťazstvo pre Ústavu, slobodu prejavu a právny štát,“ uviedla Slotkinová vo svojom vyhlásení. „Ale dnešok nebol len trápnym dňom pre vládu. Bol do ďalší smutný deň pre našu krajinu,“ dodala.
Kelly označil pokus vzniesť obvinenia za „neslýchané zneužitie moci zo strany Donalda Trumpa a jeho posluhovačov“.
„Donald Trump chce, aby bol každý Američan vystrašený prehovoriť proti nemu,“ uviedol v príspevku na sieti X. „Najpatriotickejšou vecou, ktorú môže urobiť každý z nás, je neustupovať,“ dodal.
Pentagón v novembri začal vyšetrovať Kellyho s odvolaním sa na federálny zákon, ktorý umožňuje povolať bývalých príslušníkov ozbrojených síl späť do aktívnej služby na príkaz ministra obrany, aby boli postavení pred vojenský súd alebo čelili inému trestu. Šéf rezortu obrany Pete Hegseth kritizoval demokratického senátora za účasť vo videu a snaží sa Kellyho spätne degradovať z jeho hodnosti kapitána.
Kelly v januári zažaloval Hegsetha za porušenie Ústavy USA. Minister sa ho údajne dopustil tým, že sa snaží senátora potrestať za zmienené video. AP informuje, že na minulotýždňovom pojednávaní mal sudca pochybnosti o kľúčových argumentoch vládneho právnika, ktorými obhajoval Kellyho pokarhanie zo strany ministra obrany.