USA veria, že Fínsko a Švédsko vyriešia výhrady Turecka čo najskôr

Washington 23. júna (TASR) - Spojené štáty dúfajú, že čoskoro dôjde k vyriešeniu výhrad Ankary voči členstvu Fínska a Švédska v Severoatlantickej aliancii. V stredu to uviedla námestníčka amerického ministra zahraničných vecí pre európske a eurázijské záležitosti Karen Donfriedová. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Pevne veríme, že sa to vyrieši pozitívnym spôsobom. V celej Aliancii existuje široká podpora pre vstup Fínska a Švédska (do NATO)," uviedla Donfriedová vo svojom prejave na vypočutí Senátneho výboru pre zahraničné vzťahy (SFRC).



Helsinki a Štokholm v máji oficiálne požiadali o vstup do Severoatlantickej aliancie. Začiatok prístupových rokovaní týchto severských krajín však zablokovalo Turecko, ktoré tvrdí, že poskytujú útočisko členom zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK).



Lídri členských štátov NATO sa v dňoch 29. a 30. júna zídu v Madride na summite Severoatlantickej aliancie. Donfriedová povedala, že Washington sa snaží, aby na tomto zasadnutí boli rozšíreniu Aliancie naklonené všetky členské krajiny.



Hovorca tureckého prezidenta Ibrahim Kalin v pondelok po stretnutí s fínskymi a švédskymi predstaviteľmi v Bruseli uviedol, že diskusie medzi Ankarou, Helsinkami a Štokholmom budú pokračovať a budúcotýždňový summit NATO v Madride v tomto smere nie je konečným termínom.



Fínsky prezident Sauli Niinistö v utorok povedal, že sa tento spor do stretnutia lídrov NATO v Madride pravdepodobne nevyrieši.