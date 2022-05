USA veria, že Turecko prekoná obavy zo vstupu Fínska a Švédska do NATO

Washington 18. mája (TASR) - Spojené štáty sú presvedčené o tom, že obavy Turecka zo vstupu Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie sa dajú prekonať. V stredu to uviedol poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. TASR prevzala správu od agentúry AFP.



"Sme si istí, že Fínsko a Švédsko nakoniec vstúpia do NATO, a že Turecké obavy sú riešiteľné," povedal Sullivan.



Turecko v stredu zablokovalo začiatok prístupových rokovaní Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan obviňuje Švédsko a Fínsko z toho, že poskytli útočisko členom Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Turecko považuje za teroristickú organizáciu. Navrhované rozšírenie NATO by tak podľa jeho slov ohrozilo bezpečnosť Aliancie.



Americký prezident Joe Biden v stredu naopak vyjadril Švédsku a Fínsku silnú podporu pri ich žiadosti o vstup do NATO. Obom krajinám navyše ponúkol pomoc aj v prípade, že by im ešte počas prístupového procesu hrozila "agresia".