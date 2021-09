Vesmírni turisti pristáli v oceáne pri floridskom pobreží

Washington 19. septembra (TASR) - Štyria vesmírni turisti ukončili v sobotu po troch dňoch svoj priekopnícky let na obežnú dráhu Zeme pristátím v Atlantickom oceáne pri pobreží amerického štátu Florida. Túto výlučne civilnú posádku dopravila do vesmíru americká spoločnosť SpaceX. Ako prvá obletela Zem bez profesionálneho astronauta, informovala agentúra AP.



Kapsula s padákmi dopadla do oceánu tesne pred západom slnka neďaleko miesta, kde pred troma dňami posádka odštartovala. Plne automatizovaná kozmická loď Crew Dragon dosiahla po štarte výšku 585 kilometrov. Prekonala tak Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) o 160 kilometrov, uviedla AP.



Spoločnosť SpaceX dopravila turistov do kozmu na palube svojej nosnej rakety Falcon 9 v noci na štvrtok. Raketa odštartovala z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Približne o 12 minút neskôr sa od rakety úspešne oddelila nepilotovaná kozmická loď Dragon a vstúpila na obežnú dráhu, zatiaľ čo opakovane použiteľný prvý stupeň rakety sa vydal späť na Zem, kde vertikálne pristál na plošine situovanej v mori.



Všetci vesmírni turisti tejto súkromnej misie s názvom Inspiration4 sú Američania. Vesmírny výlet si objednal 38-ročný podnikateľ a miliardár Jared Isaacman, ktorý bol zároveň veliteľom misie. Spolu s ním boli na palube 29-ročná zdravotná sestra Hayley Arceneauxová, 51-ročná profesorka geológie Sian Proctorová a 42-ročný veterán amerického letectva Chris Sembroski. Boli vybraní na základe súťaže, uviedla agentúra AFP.



Spoločnosť SpaceX cenu misie nezverejnila, podľa AFP však ide o desiatky miliónov dolárov.



Posádka musela pred štartom absolvovať šesťmesačný výcvik, ktorý zahŕňal i výstup na stratovulkán Rainier v USA, podstúpenie vysokého preťaženia a pobyt v beztiažovom stave.



Let bol plne automatizovaný, ale spoločnosť SpaceX posádku vyškolila, aby bola v prípade núdzovej situácie schopná prevziať kontrolu nad kozmickou loďou. Pre SpaceX je to celkovo štvrtá misia s ľudskou posádkou. Spoločnosť SpaceX pre americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) dopravila na ISS už desať astronautov.