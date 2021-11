Zahynul Glen de Vries, vesmírny turista

New York 13. novembra (TASR) - Americký podnikateľ Glen de Vries, ktorý v októbri letel do vesmíru ako člen posádky opakovateľne použiteľnej suborbitálnej rakety New Shepard vyvinutej spoločnosťou Blue Origin, zahynul pri leteckom nešťastí. Informovala o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie polície.



Malé lietadlo sa zrútilo v americkom štáte New Jersey zhruba 95 kilometrov západne od New Yorku. K havárii došlo ešte vo štvrtok krátko pred 15.00 h miestneho času (20.00 h SEČ).



"Máme potvrdené dve obete na životoch. Federálna letecká správa (FAA) bude hlavným vyšetrovacím orgánom," uviedol hovorca polície daného štátu s tým, že zahynuli Glen de Vries (49) a ďalší 54-ročný muž menom Thomas Fischer.



"Sme zdrvení správou o náhlom odchode Glena de Vriesa. Do celého tímu Blue Origin priniesol veľmi veľa života a energie. Na jeho vášeň pre letectvo, dobročinnú prácu a oddanosť remeslu sa nezabudne," uviedla spoločnosť v tvíte.



De Vries, zakladateľ klinickej výskumnej platformy Medidata Solutions, sa 13. októbra zúčastnil na druhej vesmírnej misii Blue Origin s ľudskou posádkou.



Jedným zo štvorčlennej posádky bol i americký herec William Shatner, ktorý hral postavu kapitána Kirka v kultovom televíznom seriáli Star Trek. Shatner sa vo veku 90 rokov stal najstarším človekom, ktorý sa dostal do vesmíru.



Raketa New Shephard odštartovala zo základne neďaleko mesta Van Horn v americkom štáte Texas. Let trval približne 11 minút, pričom posádka sa dostala tesne nad tzv. Kármánovu hranicu vo výške 100 kilometrov nad povrchom Zeme, ktorá je všeobecne považovaná za hranicu medzi zemskou atmosférou a kozmickým priestorom.