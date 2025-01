V USA obvinili veterána z pokusu o vstup do Hizballáhu

Washington 3. januára (TASR) - Dvadsaťštyriročného bývalého vojaka americkej armády Jacka Danahera Molloya, ktorý údajne vycestoval do Libanonu a Sýrie, kde sa pokúsil pripojiť k libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh, obvinili v USA z pokusu o podporu zahraničnej teroristickej organizácie. Oznámilo to vo štvrtok americké ministerstvo spravodlivosti, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Jack Danaher Molloy (24) z Pittsburghu ma dvojaké americko-írske občianstvo a podľa vyjadrenia ministerstva ho zadržali v decembri v Chicagu a následne ho previezli do Pittsburghu, odkiaľ pochádza.



Ministerstvo vo vyhlásení zverejnenom na svojej internetovej stránke uviedlo, že Molloy sa od augusta až do decembra 2024 usiloval poskytovať materiálnu podporu a zdroje hnutiu Hizballáh, pričom vedel, že v USA je táto organizácia klasifikovaná ako teroristická.



Muž najprv v auguste pricestoval do Libanonu, kde sa neúspešne pokúsil pridať k Hizballáhu. Potom odišiel s rovnakým úmyslom do Sýrie. "Po návrate do Spojených štátov žil Molloy v Upper Saint Clair, kde pokračoval vo svojom úsilí pripojiť sa k Hizballáhu, a to aj prostredníctvom internetovej komunikácie s jednotlivcami v Libanone," uviedlo ministerstvo.



Molloy podľa ministerstva na sociálnych sieťach vyjadroval svoju nenávisť voči Židom a propagoval násilie voči nim. V komunikácii s istým príbuzným v aplikácii WhatsApp uviedol, že jeho "hlavným plánom bolo pridať sa k Hizballáhu a zabíjať Židov".



Molloyovi v prípade dokázania viny z trestného činu hmotnej podpory teroristickej organizácie hrozí 20 rokov väzenia a ďalších osem rokov, prípadne štvrťmiliónová pokuta za trestný čin poskytnutia nepravdivej informácie FBI.