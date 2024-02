USA vetovali rezolúciu BR OSN vyzývajúcu na okamžité prímerie v Gaze

New York 20. februára (TASR) - Spojené štáty v utorok vetovali rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá vyzývala na okamžité prímerie vo vojne medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v palestínskom Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Hlasovanie v 15-člennom orgáne svetovej organizácie dopadlo pomerom 13:1, pričom Británia sa zdržala a USA využili právo veta. Išlo v poradí o tretie veto Washingtonu na pôde Bezpečnostnej rady voči rezolúcii, ktorá požadovala prímerie v palestínskej enkláve.



"Pristúpiť k dnešnému hlasovaniu bolo zbožné želanie a nezodpovednosť... nemôžeme podporiť rezolúciu, ktorá by ohrozila citlivé rokovania," uviedla po hlasovaní americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová.



Návrh rezolúcie predložilo Alžírsko pred dvoma týždňami. Urobilo tak po tom, čo Medzinárodný súdny dvor koncom januára rozhodol, že Izrael musí urobiť všetko pre to, aby v Pásme Gazy zabránil genocíde.



Táto verzia textu požadovala "okamžité humanitárne prímerie, ktoré musia rešpektovať všetky strany". Dokument zároveň odmietal "nútené vysídlenie palestínskeho civilného obyvateľstva a vyzýval na "okamžité a bezpodmienečné" prepustenie všetkých rukojemníkov.



Spojené štáty už predtým avizovali, že túto rezolúciu nepodporia vzhľadom na rokovania o prímerí a prepustení rukojemníkov Hamasu, ktoré v súčasnosti prebiehajú medzi USA, Egyptom, Katarom a Izraelom.



Rovnako ako predchádzajúce návrhy, proti ktorým boli Izrael a Spojené štáty, ani najnovší text neodsudzoval bezprecedentný útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra so stovkami obetí.



Bezpečnostná rada OSN prijala od 7. októbra len dve rezolúcie o Gaze, vrátane jednej, ktorá vyzývala na rozsiahle dodávky humanitárnej pomoci na to palestínske autonómne územie.



Agentúra Reuters v pondelok informovala, že USA navrhli alternatívnu rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá predpokladá, že tento orgán zdôrazní "podporu pre dočasné prímerie v Pásme Gazy hneď, ako to bude možné".



Táto verzia síce nevyzývala na okamžité ukončenie bojov, konštatovala však, že "za súčasných okolností by rozsiahla izraelská pozemná ofenzíva do mesta Rafah na juhu Pásma Gazy viedla k ďalším škodám pre civilistov a ich ďalšiemu vysídľovaniu, a to potenciálne aj do susedných krajín".



Takýto krok Izraela by podľa dokumentu predloženého USA mal "vážne dôsledky pre mier a bezpečnosť v regióne". Rezolúcia preto vyzýva na zastavenie tejto očakávanej ofenzívy.



Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ USA pre agentúru AFP v pondelok uviedol, že zatiaľ nie je stanovený termín pre hlasovanie o rezolúcií navrhnutej Washingtonom. Podľa iného diplomatického zdroja by však takéto znenie neprešlo vzhľadom na sporné otázky týkajúce sa formulácie "prímeria".