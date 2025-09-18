< sekcia Zahraničie
USA vetovali výzvu BR OSN na prímerie v Gaze
USA tak svoje právo veta uplatnili v BR OSN už po šiestykrát v súvislosti s takmer dvojročnou vojnou v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.
Autor TASR
New York 18. septembra (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok vetovali návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorý požadoval okamžité, bezpodmienečné, trvalé prímerie v Pásme Gazy, prepustenie rukojemníkov a zrušenie všetkých obmedzení na dodávky pomoci do tejto palestínskej enklávy zo strany Izraela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
