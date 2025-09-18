Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. september 2025
USA vetovali výzvu BR OSN na prímerie v Gaze

Po izraelskom vojenskom útoku v meste Gaza v nedeľu 14. septembra 2025 z budovy šľahajú plamene. Foto: TASR/AP

USA tak svoje právo veta uplatnili v BR OSN už po šiestykrát v súvislosti s takmer dvojročnou vojnou v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.

Autor TASR
New York 18. septembra (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok vetovali návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorý požadoval okamžité, bezpodmienečné, trvalé prímerie v Pásme Gazy, prepustenie rukojemníkov a zrušenie všetkých obmedzení na dodávky pomoci do tejto palestínskej enklávy zo strany Izraela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

USA tak svoje právo veta uplatnili v BR OSN už po šiestykrát v súvislosti s takmer dvojročnou vojnou v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Za návrh zahlasovalo všetkých zvyšných 14 stálych a nestálych členov rady.
