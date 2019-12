Viacero ľudí utrpelo zranenia pri útoku nožom v synagóge

Washington 29. decembra (TASR) – Viacero ľudí utrpelo zranenia pri včerajšom útoku nožom v synagóge v americkom štáte New York. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.



Podľa nej správu priniesla organizácia Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC) s tým, že k útoku došlo v okrese Rockland.



"Večer o 9:50 prišiel telefonát o masovom útoku... Bolo to v dome chasidského rabína. Päť pacientov s bodnými poraneniami, všetci sú chasidi, previezli do miestnych nemocníc," uviedla organizácia OJPAC.