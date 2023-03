USA: Video z incidentu nad Čiernym morom nedokazuje úmysel Ruska

Washington 16. marca (TASR) – Videozáznam incidentu medzi ruskou stíhačkou a americkým prieskumným dronom nad Čiernym morom podľa vlády USA neobjasňuje, či ruská strana konala úmyselne. Uviedol to vo štvrtok hovorca Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



"Nie je nám jasné, či pilot chcel zámerne zasiahnuť dron," povedal Kirby. Jasné však podľa neho je to, že ruskí piloti konali agresívne a bezohľadne, že vypúšťali palivo a následne do bezpilotného stroja vrazili.



"Ale nevieme, či to bol aj úmysel. A to nám ani toto video neukazuje," doplnil Kirby.



Americká armáda vo štvrtok zverejnila obrazový záznam z utorkového incidentu, ktorý zachytili kamery dronu MQ-9 Reaper. Podporila tým svoju verziu, že za zrútenie a zničenie dronu sú zodpovední piloti ruských bojových lietadiel. Rusko to popiera.



Incident vyvoláva znepokojenie z možnej eskalácie napätia medzi Washingtonom a Moskvou. Po invázii Ruska na Ukrajinu je situácia mimoriadne napätá a panujú obavy, že USA a Rusko by sa mohli dostať do priamej vojenskej konfrontácie.