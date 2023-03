USA vítajú rozhodnutie Turecka ohľadom vstupu Fínska do NATO

Washington 18. marca (TASR) - Spojené štáty v piatok privítali rozhodnutie Turecka ohľadom začatia procesu ratifikácie žiadosti Fínska o vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO).



Ankaru však vyzvali, aby rovnako konala aj v prípade žiadosti Švédska. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan uviedol, že USA sa "tešia na rýchle" dokončenie vstupu Fínska do NATO. Spojené štáty však Turecko zároveň vyzývajú, aby "urýchlene ratifikovalo aj prístupové protokoly Švédska", dodal.



Washington výzvu v tejto záležitosti adresoval i Maďarsku - žiada, aby Budapešť bezodkladne dokončila proces ratifikácie fínskej i švédskej žiadosti o vstup do Aliancie.



Fínsko a Švédsko požiadali o členstvo v NATO spoločne vlani. Ich prístupové protokoly zatiaľ spomedzi 30 členských štátov Severoatlantickej aliancie neratifikovali už iba spomínané Turecko a Maďarsko.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok po stretnutí so svojím fínskym kolegom Saulim Niinistöm požiadal parlament, aby začal proces ratifikácie žiadosti Fínska o vstup do NATO.



Turecko však má aj naďalej výhrady voči švédskej žiadosti o členstvo v Aliancii. Ankara opakovane tvrdí, že Štokholm nedokázal implementovať svoju časť dohody uzavretej pred vlaňajším summitom NATO v Madride.



Erdogan v piatok povedal, že postoj Turecka k žiadosti Švédska o vstup do Aliancie zostáva rovnaký a nezmení sa, pokiaľ neuvidí zo strany Štokholmu "pozitívne kroky".



Maďarsko v piatok oznámilo, že tamojší parlament bude hlasovať o vstupe Fínska do Severoatlantickej aliancie 27. marca. O žiadosti Švédska má Budapešť rozhodovať "neskôr".