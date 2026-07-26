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USA vítajú vystúpenie Venezuely z ICC a vyzývajú na jeho zrušenie
Venezuelský minister zahraničných vecí Félix Plasencia González v piatok oznámil, že jeho krajina vystupuje z ICC, pretože ho považuje za zaujatý.
Autor TASR
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Washington 26. júla (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí v sobotu privítalo rozhodnutie Venezuely vystúpiť z Medzinárodného trestného súdu (ICC). Inštitúciu označilo za „skorumpovanú a bezcennú“, píše TASR na základe správy agentúry EFE.
Americký rezort diplomacie v príspevku na sociálnej sieti X napísal, že víta rozhodnutie dočasnej prezidentky Delcy Rodríguezovej vystúpiť z ICC a vyhlásil, že nová venezuelská vláda sa pripája k úsiliu Washingtonu o zrušenie súdu.
„Tento takzvaný súd ‚vyšetruje‘ (venezuelského prezidenta) Nicolása Madura od roku 2018 bez výsledku. ICC namiesto toho mrhal svojimi zdrojmi na vyšetrovanie a obviňovanie osôb z krajín, ktoré majú kompetentné a nezávislé súdne systémy a ktoré sa nikdy nepodriadili jurisdikcii súdu. Ide o zjavné prekročenie právomocí, politickú zaujatosť a selektívne presadzovanie práva. ICC nie je ani dôveryhodný, ani nezávislý, ani legitímny,“ stálo v príspevku.
„Vďaka vedeniu prezidenta (Donalda) Trumpa a úsiliu statočných amerických vojakov teraz Maduro čelí spravodlivosti na americkom súde za zločiny, ktoré spáchal. Je načase zrušiť ICC. USA vyzývajú všetkých členov ICC, aby odstúpili od Rímskeho štatútu,“ dodal rezort.
Venezuelský minister zahraničných vecí Félix Plasencia González v piatok oznámil, že jeho krajina vystupuje z ICC, pretože ho považuje za zaujatý.
„Venezuela sa domnieva, že konanie súdu je výsledkom preukázanej geografickej zaujatosti, ktorá neprimerane sústreďuje jeho činnosť na africké a latinskoamerické krajiny. Tento vzorec odhaľuje, že medzinárodná spravodlivosť ani zďaleka nie je uplatňovaná rovnomerne, ale bola zneužitá na prehlbovanie nerovností medzi štátmi a na popieranie ich práva na sebaurčenie a suverenitu,“ napísal na sieti X.
ICC voči Venezuele vedie niekoľko vyšetrovaní týkajúcich sa podozrení zo zločinov proti ľudskosti spáchaných za vlády prezidenta Nicolása Madura.
V decembri 2025 venezuelský parlament podnikol kroky na odstúpenie od Rímskeho štatútu, zakladajúceho dokumentu ICC. V marci tohto roku ICC zamietol sťažnosti podané Venezuelou, podľa ktorých sankcie USA voči tejto krajine predstavovali zločiny proti ľudskosti.
Americký rezort diplomacie v príspevku na sociálnej sieti X napísal, že víta rozhodnutie dočasnej prezidentky Delcy Rodríguezovej vystúpiť z ICC a vyhlásil, že nová venezuelská vláda sa pripája k úsiliu Washingtonu o zrušenie súdu.
„Tento takzvaný súd ‚vyšetruje‘ (venezuelského prezidenta) Nicolása Madura od roku 2018 bez výsledku. ICC namiesto toho mrhal svojimi zdrojmi na vyšetrovanie a obviňovanie osôb z krajín, ktoré majú kompetentné a nezávislé súdne systémy a ktoré sa nikdy nepodriadili jurisdikcii súdu. Ide o zjavné prekročenie právomocí, politickú zaujatosť a selektívne presadzovanie práva. ICC nie je ani dôveryhodný, ani nezávislý, ani legitímny,“ stálo v príspevku.
„Vďaka vedeniu prezidenta (Donalda) Trumpa a úsiliu statočných amerických vojakov teraz Maduro čelí spravodlivosti na americkom súde za zločiny, ktoré spáchal. Je načase zrušiť ICC. USA vyzývajú všetkých členov ICC, aby odstúpili od Rímskeho štatútu,“ dodal rezort.
Venezuelský minister zahraničných vecí Félix Plasencia González v piatok oznámil, že jeho krajina vystupuje z ICC, pretože ho považuje za zaujatý.
„Venezuela sa domnieva, že konanie súdu je výsledkom preukázanej geografickej zaujatosti, ktorá neprimerane sústreďuje jeho činnosť na africké a latinskoamerické krajiny. Tento vzorec odhaľuje, že medzinárodná spravodlivosť ani zďaleka nie je uplatňovaná rovnomerne, ale bola zneužitá na prehlbovanie nerovností medzi štátmi a na popieranie ich práva na sebaurčenie a suverenitu,“ napísal na sieti X.
ICC voči Venezuele vedie niekoľko vyšetrovaní týkajúcich sa podozrení zo zločinov proti ľudskosti spáchaných za vlády prezidenta Nicolása Madura.
V decembri 2025 venezuelský parlament podnikol kroky na odstúpenie od Rímskeho štatútu, zakladajúceho dokumentu ICC. V marci tohto roku ICC zamietol sťažnosti podané Venezuelou, podľa ktorých sankcie USA voči tejto krajine predstavovali zločiny proti ľudskosti.