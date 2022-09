Vláda v USA kritizuje postup republikánskych guvernérov voči migrantom

Washington 17. septembra (TASR) - Americká vláda v piatok opätovne odsúdila postup guvernérov niektorých amerických štátov, ktorí nezákonných migrantov presúvajú do tých častí krajiny, kde majú prevahu demokrati. Guvernéri tým vyjadrujú nespokojnosť s migračnou politikou americkej vlády. TASR správu prevzala z agentúry DPA a webovej stránky stanice CNN.



Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová tento postup označila za "nebezpečný". "Ohrozujú životy detí, ohrozujú životy rodín," povedala.



Viacerí republikánski guvernéri v posledných mesiacoch poslali veľké množstvo migrantov do tých častí USA, kde majú prevahu demokrati, pripomína DPA. Vyjadrujú tým nespokojnosť s migračnou politikou vlády prezidenta Joea Bidena.



Guvernér štátu Texas Greg Abbott vo štvrtok na sociálnej sieti oznámil, že dva autobusy s migrantmi dorazili do Washingtonu. "Viceprezidentka Kamala Harrisová tvrdí, že naše hranice sú bezpečné a popiera krízu. Posielame jej na dvor migrantov, aby sme Bidenovu administratívu vyzvali, aby si robila svoju prácu a zabezpečila hranice," napísal Abbott.



Republikánsky guvernér štátu Florida Ron DeSantis v stredu neočakávane poslal niekoľko desiatok migrantov letecky na ostrov Martha's Vineyard pri pobreží amerického štátu Massachusetss.



Postup republikánskych guvernérov kritizoval aj prezident Biden, píše CNN. Predstavitelia jeho vlády majú v piatok o záležitostiach v spojitosti s migrantmi rokovať.