Americká vláda požiadala o blokovanie texaského zákona o interrupciách

Washington 18. októbra (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti požiadalo v pondelok Najvyšší súd USA, aby zablokoval kontroverzný zákon o interrupciách platný v štáte Texas, ktorý je najreštriktívnejšou právnou normou svojho druhu v celých USA. Informovala o tom agentúra AFP.



Zákon známy pod označením Texas Heartbeat Act (texaský zákon o tlkote srdca), ktorý zakazuje väčšinu interrupčných zákrokov, je v platnosti od 1. septembra.



Jeho vykonávanie začiatkom októbra nakrátko pozastavil okresný federálny súd v texaskom Austine. Odvolací federálny súd však len o 48 hodín na to rozhodol o obnovení jeho platnosti. Ministerstvo spravodlivosti USA následne avizovalo, že sa vo veci obráti na Najvyšší súd.



Predmetný zákon zakazuje interrupcie od tej fázy tehotenstva, keď je možné detegovať ozvy srdca plodu, teda skôr, než mnohé ženy vôbec vedia, že sú tehotné. Legislatíva pritom nerobí výnimky ani pri znásilnení či inceste a interrupciu umožňuje, len ak matke hrozí zdravotné riziko. Takýto striktný zákon už schválili v desiatich "republikánskych" štátoch USA, no s výnimkou Texasu ani v jednom z nich doteraz pre súdne spory nenadobudol účinnosť.



Nie je jasné, či sa administratíve demokratického prezidenta USA Joea Bidena podarí so sťažnosťou proti texaskému zákonu uspieť na Najvyššom súde, kde je v súčasnosti väčšina konzervatívne orientovaných sudcov, pripomína AP.



Bidenova administratíva uvádza, že texaský interrupčný zákon je "zjavne protiústavný" a je v rozpore s historickým rozhodnutím Najvyššieho súdu USA z roku 1973, ktorým súd v prípade známom ako "Roe versus Wade" garantoval právo žien na interupcie.