USA: Vláda prerozdelí vakcíny do štátov s vyššim záujmom o očkovanie

Washington 4. mája (TASR) - Americká vláda začne prerozdeľovať vakcíny proti koronavírusu do tých štátov USA, ktorých obyvatelia prejavujú o zaočkovanie vyšší záujem. V utorok o tom informovala agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa administratívy amerického prezidenta Joea Bidena.



O zmene v distribučnom programe ako prvý informoval americký denník The Washington Post. Biely dom túto informáciu oznámil guvernérom jednotlivých štátov v utorok ráno, píše AP.



Americké federálne úrady doteraz distribuovali vakcíny medzi jednotlivé štáty USA na základe počtu obyvateľov. Vláda USA však najnovšie plánuje previesť dávky očkovacej látky zo štátov s nízkym záujmom o očkovanie do tých štátov, kde obyvatelia prejavujú väčšiu ochotu dať sa zaočkovať, priblížil zdroj AP.



Administratíva prezidenta Bidena však zdôraznila, že dodávky vakcíny budú pre obyvateľov prvej skupiny štátov opätovne navýšené v momente, keď o ne prejavia zvýšený záujem.



Záujem o očkovanie proti koronavírusu v USA celoplošne klesá, v niektorých štátoch každý týždeň z tohto dôvodu odmietajú časť či dokonca celé dodávky vakcín, približuje AP. Úrady štátu Iowa tento týždeň - pre nízky záujem o očkovanie - neprijalo takmer tri štvrtiny dávok, ktoré mala do štátu dodať federálna vláda.