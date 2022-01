Vo veku 102 rokov zomrel slávny armádny letec Charles McGee

Charles McGee dostal blahoželanie po návšteve personálu 436 Aerial Port Squadron na leteckej základni Dover. Foto: TASR/AP

Washington 17. januára (TASR) - Vo veku 102 rokov zomrel Charles McGee, ktorý bol jedným z prvých afroamerických armádnych pilotov v Spojených štátoch. Bojoval v troch vojnách a celkovo absolvoval 409 bojových misií. Informovali o tom v pondelok agentúry AFP a AP.McGee zomrel v nedeľu v spánku vo svojom dome v meste Bethesda v štáte Maryland. Správu o úmrtí médiám potvrdil jeho syn Ron.napísal na sociálnej sieti Twitter americký minister obrany Lloyd Austin.napísala na Twitteri viceprezidentka USA Kamala Harrisová.Charles McGee patril do skupiny známej ako Tuskegee Airmen (letci z Tuskegee) pomenovanej podľa vojenskej základne v štáte Alabama. Od roku 1941 tam fungoval experimentálny program pre černošských kadetov po tom, ako americký Kongres donútil armádne letectvo začať prijímať černochov. McGee sa do výcviku zapojil v roku 1942, keď mal 23 rokov. Ako jeden z prvých černošských stíhačov americkej armády ku koncu druhej svetovej vojny sprevádzal spojenecké bombardéry nad Európou. Nad starým kontinentom absolvoval celkovo 136 misií. Neskôr sa zúčastnil aj vojen v Kórei a Vietname. Letectvo opustil v roku 1973 s hodnosťou plukovníka.Po odchode z armády McGee zasvätil svoj život práci s mládežou, zároveň sa stal zdrojom informácií o programe na základni v Tuskegee. On a ďalší priekopníci z útvaru dostali v roku 2007 najvyššie civilné vyznamenanie Kongresu. McGee bol vo veku 100 rokov čestne povýšený na brigádneho generála.Letci z Tuskegee sa podľa AP stali predmetom mnohých kníh, filmov a dokumentárnych filmov zdôrazňujúcich ich odvahu a zároveň pochybnosti, ktorým čelili pre farbu svojej pleti.