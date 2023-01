USA: Vo veku 67 rokov zomrel bubeník Fred White

Los Angeles 3. januára (TASR) - Vo veku 67 rokov zomrel bubeník Fred White, niekdajší člen americkej kapely Earth, Wind & Fire. V pondelok to oznámil jeho brat. TASR správu prevzala v noci na utorok z agentúry AFP.



White, ktorý sa narodil v roku 1955 v meste Chicago, s bubnovaním začal v ranom veku. S funkovou kapelou, ktorú v roku 1969 založil jeho brat, už zosnulý Maurice White, získal šesť cien Grammy.



"Naša rodina je dnes zarmútená stratou úžasného a talentovaného člena rodiny," napísal ďalší Whiteov brat Verdine v príspevku na sociálnej sieti Instagram.



Skupina Earth, Wind & Fire sa preslávila v 70. rokoch. V roku 1979 ako prvá černošská skupina vypredala newyorskú Madison Square Garden, vtedy – ako aj teraz – jedno z najprestížnejších koncertných miest.



V roku 2000 Whitea so skupinou Earth, Wind & Fire uviedli do Rokenrolovej siene slávy.