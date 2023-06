Vo veku 71 rokov tragicky zomrel herec Treat Williams

New York 13. júna (TASR) - Vo veku 71 rokov v pondelok zahynul pri dopravnej nehode americký herec Treat Williams. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na jeho manažéra.



Williams sa na svojej motorke zrazil s autom pri meste Dorset v americkom štáte Vermont. "Dnes popoludní prišiel o život. Odbočoval a auto mu skrížilo cestu," povedal jeho agent Barry McPherson.



Herca previezli vrtuľníkom do nemocnice Albany Medical Center v susednom štáte New York, ale lekárom sa ho už nepodarilo zachrániť.



Williams sa narodil v roku 1951 v štáte Connecticut a je vzdialeným príbuzným Roberta Treata Paina, signatára Deklarácie nezávislosti USA, dopĺňa stanica Sky News. Herec po sebe zanechal manželku a dve dcéry.



Prelomovou bola preňho úloha vo filme Vlasy (1979) založenom na rovnomennom broadwayskom muzikáli. Medzi jeho ďalšie snímky patria Pán veľkomesta (1981), Vtedy v Amerike (1984), Nočná šichta (1996) či 127 hodín (2010).



Celkovo účinkoval vo vyše 120 filmoch a seriáloch - z tých možno spomenúť Everwood alebo Blue Bloods. Počas kariéry získal tri nominácie na Zlatý glóbus, dve nominácie na ocenenie Satellite Award a raz ho nominovali na cenu Emmy.