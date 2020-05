Známy spevák skupiny Was (Not Was) podľahol infarktu myokardu

Los Angeles 7. mája (TASR) - Americký černošský spevák Hillard "Sweet Pea" Atkinson, známy ako člen funkovej skupiny Was (Not Was), zomrel vo veku 74 rokov. Ako vo štvrtok informovala stanica BBC, hudobník podľahol infarktu myokardu 5. mája vo svojom dome v Los Angeles, kde žil.



Rodák zo štátu Ohio ako mladý pracoval v automobilovom priemysle v Detroite, zároveň spieval v miestnej kapele Hi Energy a začal sa v nahrávacích štúdiách presadzovať ako sprievodný vokalista. Koncom 70. rokov sa zoznámil s Davidom Weissom a Donom Fagensonom, s ktorými založil formáciu Was (Not Was).



Atkinson sa podieľal na všetkých piatich štúdiových albumoch tejto skupiny: Was (Not Was) (1981), Born to Laugh at Tornadoes (1983), What Up, Dog? (1988), Are You Okay? (1990) a Boo! (2008). Vydal tiež dve sólové platne - Don't Walk Away (1982) a Get What You Deserve (2017).



Medzi najväčšie hity skupiny Was (Not Was) patria Where Did Your Heart Go?, Walk the Dinosaur alebo Spy in the House of Love.



Atkinson spolupracoval aj so skupinou The Boneshakers a hosťoval na albumoch Eltona Johna, Boba Dylana, Briana Wilsona, Iggyho Popa, Willieho Nelsona, Pauly Abdulovej, Michaela McDonalda, Solomona Burkea, Bonnie Raittovej, Jacksona Browna, Krisa Kristoffersona, Lylea Lovetta, Georgea Jonesa, Boba Segera či Waynea Kramera.