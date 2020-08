USA: Vo veku 97 rokov zomrel mediálny magnát Sumner Redstone

New York 12. augusta (TASR) - Vo veku 97 rokov zomrel v utorok neskoro večer americký mediálny magnát Sumner Redstone. O jeho úmrtí informovalo v stredu vedenie jeho holdingovej firmy National Amusements, z ktorého vyhlásenia citovala agentúra AFP.



Redstone mal prostredníctvom National Amusements spolu so svojou rodinou väčšinový podiel v mediálnej spoločnosti ViacomCBS, ktorej patrí napríklad hudobný televízny kanál MTV a filmové štúdio Paramount Pictures či televízia CBS.



Tento dlhoročný riaditeľ spoločností CBS a Viacom, zlúčeným ktorých vznikla zmienená ViacomCBS, trpel v posledných rokoch vážnymi zdravotnými problémami. Z postov riaditeľa oboch spoločností sa stiahol v roku 2016, pričom vo vedení televízneho a filmového impéria ho do veľkej miery zastúpila dcéra Shari Redstoneová.



Posledných pár rokov sa o Redstonovi písalo najmä v súvislosti s verejnými konfliktami medzi jeho rodinnými príslušníkmi a bývalou milenkou, ktorá ho chcela nechať vyhlásiť za mentálne nespôsobilého.