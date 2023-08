USA: Vo vojne na Ukrajine zomrelo takmer pol milióna vojakov

Washington/Kyjev 18. augusta (TASR) - Americké spravodajské služby uvádzajú, že počet obetí medzi ukrajinskými a ruskými vojakmi sa vo vojne na Ukrajine blíži k číslu 500.000. V piatok to napísal portál britskej televízie Sky News, informuje TASR.



Je takmer nemožné presne určiť počet mŕtvych alebo zranených vojakov na Ukrajine. Oficiálne čísla Kyjev nezverejňuje a Rusko svoje údaje značne podhodnocuje .



Predstavitelia USA však pre denník The New York Times uviedli, že podľa ich odhadov za prvých 18 mesiacov vojny zomrelo alebo bolo ranených takmer 500.000 ukrajinských a ruských vojakov. Ruských obetí medzi vojakmi je podľa odhadu oveľa viac než ukrajinských.



Americkí predstavitelia počet ruských obetí odhadujú na 300.000, vrátane 120.000 mŕtvych. Kremeľ uvádza oficiálny počet 6000 zabitých ruských vojakov. V prípade Ukrajiny zomrelo 70.000 vojakov a 120.000 bolo zranených.



Početný stav ruskej armády prevyšuje ukrajinskú v pomere približne tri k jednej. To znamená, že Kyjev stráca vyšší podiel zo svojich ozbrojených síl.