Štátny tajomník L. Parízek na ministerskej konferencii vo Washingtone

Washington 6. februára (TASR) - Ministri zahraničných vecí a iní vysokopostavení predstavitelia 79-člennej medzinárodnej koalície pod vedením Spojených štátov bojujúcej proti extrémistickej skupine Islamský štát (IS) sa zišli v stredu vo Washingtone, aby prerokovali stratégiu a postup po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil odsun amerických vojakov zo Sýrie. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Konferencia sa koná v súvislosti s obavami, že po stiahnutí amerických vojakov zo Sýrie môže dôjsť k opätovnému posilneniu IS. Medzinárodnej koalícii sa spoločne s miestnymi milíciami podarilo vytlačiť IS z viac než 99 percent územia, ktoré v minulosti ovládal v Iraku a Sýrii.



Zasadnutie otvoril minister zahraničných vecí Spojených štátov Mike Pompeo, ktorý aj celé podujatie zorganizoval. Partnerov vo svojom otváracom prejave vyzval, aby pokračovali v boji a zaistili trvalú porážku extrémistickej skupiny. Šéf americkej diplomacie dodal, že odsun jednotiek je iba taktickým rozhodnutím a Spojené štáty budú v boji pokračovať.



Slovensko na rokovaní tejto 79-člennej koalície zastupuje štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek. „Boj proti terorizmu, najmä prevencia radikalizácie a násilného extrémizmu vedúceho k terorizmu, patrí medzi hlavné priority SR aj počas predsedníctva v OBSE v roku 2019. A práve z tohto titulu sa uskutoční 25.-26. marca v Bratislave výročná konferencia venovaná problematike boja proti terorizmu pod taktovkou slovenského predsedníctva,“ uviedol Parízek.



Téma násilného extrémizmu a radikalizácie sa stala v ostatných rokoch signifikantnou na medzinárodných fórach a hrozba terorizmu pre región OBSE je stále prítomná. Prevencia terorizmu a práca s radikálmi sa stala centrom úsilia v mnohých krajinách OBSE.



Lukáš Parízek na stretnutí oznámil slovenský dobrovoľný príspevok do boja proti Islamskému štátu vo výške 50.000 eur pre Finančný nástroj UNDP pre stabilitu v Iraku a 10.000 eur pre Zverenecký fond OSN pre vyšetrovanie zločinov Islamského štátu. Zároveň potvrdil záväzok Slovenska ďalej prispievať na stabilizáciu Iraku formou nebojovej asistenčnej misie NATO.



Prezident Trump sa má podľa informácií Bieleho domu v stredu popoludní miestneho času obrátiť na ministrov zahraničných vecí koalície, ktorej členmi sú desiatky štátov a spoločenstiev, akými sú napríklad NATO a EÚ. Vyzve ich, aby pokračovali vo svojom kurze a zvýšili úsilie o stabilizáciu situácie.



Stiahnutie amerických jednotiek zo Sýrie oznámil Trump v decembri. Doposiaľ nepredložil žiadny časový plán. Podľa údajov, ktoré poskytol Trump, sa v Sýrii nachádza približne 2000 amerických vojakov.



Na konferencii vo Washingtone sa bude hovoriť aj o zahraničných bojovníkoch IS.