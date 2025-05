Vodička, ktorá narazila do školskej budovy v USA, nebola pod vplyvom

Chatham 2. mája (TASR) - Vodička, ktorá v pondelok narazila do budovy školskej družiny YNOT After School Camp v mestečku Chatham v americkom štáte Illinois, nebola pod vplyvom alkoholu ani iných drog. Vo štvrtok o tom informovala miestna polícia, píše TASR podľa správy agentúry AP a webu televízie NBC News.



Toxikologická správa 44-ročnej Marianne Akersovej bola negatívna a neboli vznesené žiadne obvinenia, potvrdil vo štvrtok riaditeľ illinoiskej štátnej polície Brendan F. Kelly. V súčasnosti nie je vo väzbe, dodal Kelly.



Vyšetrovatelia preverujú, či náraz do budovy nezapríčinila zdravotná indispozícia vodičky. „Na dôkazoch sa stále pracuje... Čaká nás ešte veľa práce a budeme v nej pokračovať, kým nevyčerpáme všetky možné stopy a vysvetlenia,“ povedal Kelly.



Pri nehode v pondelok poobede miestneho času zahynuli štyri dievčatá vo veku od štyroch do 18 rokov. Šesť ďalších osôb bolo prevezených do miestnych nemocníc a štyri zostávajú hospitalizované, uviedla vo štvrtok polícia.



Chatham má asi 15.000 obyvateľov a leží približne 16 kilometrov južne od Springfieldu, hlavného mesta štátu Illinois. Mimoškolské centrum YNOT After School Camp zabezpečuje outdoorové aktivity pre deti.