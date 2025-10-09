< sekcia Zahraničie
Vojaci Národnej gardy z Texasu sú už v oblasti Chicaga
Trump opísal tretie najväčšie mesto v USA ako miesto násilia, bezprávia a kriminality a nariadil tam vyslanie 200 príslušníkov Národnej gardy z Texasu.
Autor TASR
Chicago 9. októbra (TASR) — Prví príslušníci Národnej gardy dorazili v stredu do metropolitnej oblasti Chicaga, hlavného mesta amerického štátu Illinois, kde sa začali rozmiestňovať pred sídlami federálnych inštitúcií. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AP a DPA.
Vojaci začali chrániť objekty Imigračného a colného úradu (ICE), ďalšie federálne budovy a príslušníkov policajných bezpečnostných zložiek pri výkone ich práce, uviedlo regionálne velenie americkej armády USNORTHCOM. Jeho hovorca agentúre AP povedal, že ide o približne 200 príslušníkov Národnej gardy z Texasu.
Pracovníci ICE začali v Chicagu vykonávať záťahy proti nelegálnym migrantom. Proti ich často agresívnemu postupu sa konali protesty pred sídlom ICE.
Trump opísal tretie najväčšie mesto v USA ako miesto násilia, bezprávia a kriminality a nariadil tam vyslanie 200 príslušníkov Národnej gardy z Texasu. V utorok dorazili na vojenskú základňu ležiacu asi 90 kilometrov juhozápadne od Chicaga spolu s približne 300 ďalšími zo štátu Illinois.
Starosta Chicaga Brandon Johnson a guvernér štátu Illinois J.B. Pritzker – obaja demokrati - s nasadením Národnej gardy nesúhlasia a podnikli proti tomu právne kroky. Trump v stredu vyhlásil, že za tento svoj postoj by mali ísť do väzenia. Johnson v reakcii obvinil Trumpa z autoritárstva, vyvolávania strachu a porušenia ústavy.
Kritici obviňujú Trumpa, že nasadením Národnej gardy v mestách, kde sú pri moci demokrati, sa snaží zastrašiť politických oponentov. Počas leta Trump poslal vojakov Národnej gardy do Los Angeles i Washingtonu. Avizoval aj ich vyslanie do Portlandu, metropoly štátu Oregon, tento jeho zámer však dočasne zablokovala federálna sudkyňa.
Trump v pondelok pohrozil, že by mohol využiť mimoriadne právomoci, ktoré mu dáva zákon o povstaní z roku 1807 (Insurrection Act), ak budú súdy blokovať vyslanie príslušníkov Národnej gardy do amerických miest.
