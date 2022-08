USA: Vojna na Ukrajine urýchli prechod na obnoviteľné zdroje energie

Canberra 25. augusta (TASR) - Ruská invázia na Ukrajine urýchli svetový prechod na obnoviteľné zdroje energie v dôsledku vysokých cien ropy a plynu. Vo štvrtok to uviedol zástupca osobitného vyslanca Spojených štátov pre klímu Rick Duke na fóre Austrálskej národnej univerzity (ANU) v Canberre. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Duke považuje ruskú inváziu na Ukrajine za "jednu z najväčších geopolitických hnacích síl" pre prechod na obnoviteľné zdroje energie. "Európska únia strojnásobila svoje úsilie o zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, tepelných čerpadiel a elektrifikáciu svojho vozového parku. Bude to chvíľu trvať... ale tempo sa zrýchľuje pre konflikt (na Ukrajine)," povedal.



Duke diskutoval v Austrálii s austrálskymi vládnymi predstaviteľmi o spolupráci pri prechode na nulové emisie skleníkových plynov do roku 2050. Canberra chce pri prechode na obnoviteľné zdroje energie znížiť svoju závislosť od solárnych panelov z Číny, ktorá je spojencom Ruska, diverzifikáciou svojich obchodných partnerov. Spolupracovať chce okrem USA aj s Indiou, Japonskom a Južnou Kóreou.



Austrálska vláda chce do roku 2030 znížiť produkciu emisií v krajine o 42 percent. Washington plánuje v tejto oblasti za rovnaké časové obdobie znížiť emisie o 50 až 52 percent, píše AP.