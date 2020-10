Voliči v štáte Georgia čakali na odovzdanie hlasu aj niekoľko hodín

Washington 13. októbra (TASR) – Desaťhodinové čakanie na odovzdanie volebného lístka a extrémne dlhé rady zažívali v pondelok voliči v americkom štáte Georgia. Informoval o tom v utorok denník The Guardian pripomínajúc, že pondelok bol prvým dňom, v ktorom mohli Američania v predstihu hlasovať pred prezidentskými voľbami pripadajúcimi na 3. novembra.



Ťažkosti s tzv. elektronickými volebnými knižkami slúžiacimi na registráciu voličov zaznamenali úrady najmenej v dvoch okresoch v štáte Georgia, kde sa v posledných rokoch v súvislosti s voľbami objavilo množstvo problémov. Technické komplikácie nastali napríklad na športovom štadióne v meste Atlanta, kde sa zhromaždili hlasujúci. Niektorí voliči na iných miestach v Atlante údajne čakali aj viac než desať hodín.



Adrienne Crowleyová, ktorá čakala na odvolenie viac ako hodinu, pre denník Atlanta Journal Constitution povedala, že od čakania na odovzdanie svojho hlasu by ju neodradilo vôbec nič. „Volila by som aj celý deň, ak by som musela," uviedla.



Voliči čakali aj šesť hodín v okrese Cobb, ktorý bol kedysi republikánsky, avšak v posledných voľbách tam zvíťazili demokrati. Početné davy ľudí prišli svoj hlas odovzdať aj v okrese Floyd, kde má silnú podporu prezident Donald Trump.



Mimoriadne vysokú účasť voličov v prvý deň hlasovania v predstihu zaznamenali aj v štátoch Virgínia či Ohio. Vzhľadom na očakávanú rekordnú účasť v tohtoročných prezidentských voľbách v USA a tiež obavy z nákazy novým koronavírusom, vyzývajú volebné komisie Američanov, aby hlasovali skôr než 3. novembra, a to buď osobne alebo pomocou korešpondenčného hlasovacieho lístka.



V predstihu hlasovalo dosiaľ už viac ako desať miliónov Američanov, čo je niekoľkonásobne viac ako o tomto čase v roku 2016, keď svoj hlas odovzdalo približne 1,4 milióna voličov. Prudký nárast počtu ľudí, ktorí sa rozhodli hlasovať skôr ako v deň volieb má na svedomí stále pretrvávajúca pandémia COVID-19.