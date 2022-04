USA vopred vedeli o plánovej skúške ruskej rakety Sarmat

Washington 20. apríla (TASR) - Spojené štáty vďaka dohode s Ruskom vopred vedeli o plánovanej skúške ruskej superťažkej medzikontinentálnej balistickej rakety novej generácie typu Sarmat. V stredu to uviedli dvaja nemenovaní americkí predstavitelia, informuje TASR na základe správy americkej televíznej stanice CNN.



USA majú s Ruskom dohody ešte od čias Sovietskeho zväzu o avizovaní testov balistických rakiet, aby sa druhá strana nenazdávala, že ide o ostrý útok. Spojené štáty test ruskej medzikontinentálnej balistickej rakety monitorovali, informovali americkí predstavitelia.



"Takéto skúšky sú bežné a nebolo to nič prekvapivé," povedal novinárom mimo kamier hovorca amerického rezortu obrany John Kirby. "Test nepovažujeme za hrozbu pre Spojené štáty či našich spojencov," dodal.



Washington odhaduje, že raketa Sarmat, ktorú Moskva v stredu testovala, ešte nie je zaradená do ruského arzenálu, uviedla CNN odvolávajúc sa na nemenované zdroje.



O úspešnom teste rakety Sarmat, ktorá je schopná niesť aj jadrové hlavice, informoval v stredu ruský prezident Vladimir Putin. Skúška údajne prebehla v kozmodróme Pleseck v Archangeľskej oblasti asi 800 kilometrov severne od Moskvy. Raketa pritom úspešne doniesla cvičné hlavice až na polostrov Kamčatka na ruskom Ďalekom východe.