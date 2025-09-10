Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Utahu postrelili vplyvného konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka

.
Charlie Kirk predtým, ako ho postrelili na univerzite Utah Valley University v meste Orem v americkom štáte Utah v stredu 10. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Na videozázname kolujúcom na sociálnych sieťach je vidieť Kirka na vonkajšom pódiu, ako prednáša prejav k väčšiemu davu ľudí, keď padol výstrel.

Los Angeles 10. septembra (TASR) - Amerického pravicového mládežníckeho aktivistu Charlieho Kirka, ktorý je významným spojencom a podporovateľom prezidenta USA Donalda Trumpa, postrelili v stredu počas podujatia na univerzite v štáte Utah. Jeho stav je kritický, informuje TASR podľa správ agentúr AFP, DPA a AP.

Kirk je riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA.

Na videozázname kolujúcom na sociálnych sieťach je vidieť Kirka na vonkajšom pódiu, ako prednáša prejav k väčšiemu davu ľudí na univerzite Utah Valley University v meste Orem vo chvíli, keď padol výstrel. Kirk bol postrelený do krku, píše agentúra AFP.

Následne ho z miesta streľby odviedla jeho ochranka a podozrivého strelca zadržala univerzitná polícia, uviedla na platforme X samotná univerzita.

Tridsaťjedenročný Kirk nezastáva volenú funkciu, je však vplyvnou silou v konzervatívnej politike na miestnej úrovni, moderuje populárny podcast a priťahuje milióny sledovateľov na sociálnych sieťach, pripomína nemecká agentúra. Vystupoval aj na zhromaždeniach Trumpovej kampane k minuloročným voľbám.



Politické násilie je rastúcim problémom v hlboko polarizovaných Spojených štátoch a postihuje rovnako republikánov aj demokratov na všetkých úrovniach vlády, uzatvára DPA.

Na snímke Charlie Kirk.
Foto: TASR/AP
.

