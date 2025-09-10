< sekcia Zahraničie
V Utahu postrelili vplyvného konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka
Autor TASR
Los Angeles 10. septembra (TASR) - Amerického pravicového mládežníckeho aktivistu Charlieho Kirka, ktorý je významným spojencom a podporovateľom prezidenta USA Donalda Trumpa, postrelili v stredu počas podujatia na univerzite v štáte Utah. Jeho stav je kritický, informuje TASR podľa správ agentúr AFP, DPA a AP.
Kirk je riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA.
Na videozázname kolujúcom na sociálnych sieťach je vidieť Kirka na vonkajšom pódiu, ako prednáša prejav k väčšiemu davu ľudí na univerzite Utah Valley University v meste Orem vo chvíli, keď padol výstrel. Kirk bol postrelený do krku, píše agentúra AFP.
Následne ho z miesta streľby odviedla jeho ochranka a podozrivého strelca zadržala univerzitná polícia, uviedla na platforme X samotná univerzita.
Tridsaťjedenročný Kirk nezastáva volenú funkciu, je však vplyvnou silou v konzervatívnej politike na miestnej úrovni, moderuje populárny podcast a priťahuje milióny sledovateľov na sociálnych sieťach, pripomína nemecká agentúra. Vystupoval aj na zhromaždeniach Trumpovej kampane k minuloročným voľbám.
Politické násilie je rastúcim problémom v hlboko polarizovaných Spojených štátoch a postihuje rovnako republikánov aj demokratov na všetkých úrovniach vlády, uzatvára DPA.
“We must all pray for Charlie Kirk, who has been shot. A great guy from top to bottom. GOD BLESS HIM!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/GqYC4QdhA1— The White House (@WhiteHouse) September 10, 2025
